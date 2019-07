Homi Fashion&Jewels - il salone dedicato agli accessori moda, ai bijoux e ai gioielli in programma dal 13 al 16 settembre 2019, contemporaneamente a Micam e Mipel (15-18 settembre) nel quartiere fieristico di Rho -, si presenta per la prima volta come salone autonomo su accessori moda, bijoux e gioielli.

In fiera si vedranno le maxi catene e tiny-jewel abbinate a borse-gioiello, ma anche accessori come il bracciale Perle Oro della collezione Germogli di Maria Diana, nato dalla porcellana e dal grès, uniti per creare perle illuminate dai dettagli in oro zecchino.

Queste novità spiccano nell’area The Incubator Tuttepazzeperibijoux, dedicata alle creazioni che anticipano le tendenze attraverso la selezione di gioielli inediti fatti a mano e di qualità.

Simona Greco, Group Exhibitions Director di Fiera Milano, spiega:«Homi Fashion&Jewels dà spazio ad aziende e marchi che rappresentano il vero saper fare, soprattutto made in Italy».

Un esempio sono gli orecchini in oro giallo di Bettina T. Jewelry, in cui la molla di una molletta stendibiancheria è stata trasformata in accessorio.

Non solo: anche dallo spazio Sperimenta emergono accessori moda e gioiello, ricercati e allo stesso tempo innovativi come la Shary Bag di Blu Roma Creazioni - una borsa in pelle con dettaglio in bronzo a cera persa.

Il prossimo appuntamento con Homi Fashion&Jewels è dal 13 al 16 settembre 2019, contemporaneamente a Micam e Mipel (15-18 settembre) nel quartiere fieristico di Rho.