Sabato 17 e oggi, 19 giugno, sono state le giornate scelte da Giorgio Armani per sfilare rispettivamente la collezione Emporio e la linea ammiraglia che porta il suo nome. Due momenti per raccontare l’evoluzione del suo pensiero sulla moda maschile, che sempre più sceglie linee fluide e liquide.

Uno spirito che nel caso di Emporio Armani (nelle foto sotto) si traduce in una collezione dalle linee essenziali e pulite, permeate di un mood zen. Una storia che racconta atmosfere notturne, da cui traspaiono cenni del lontano Oriente ma anche reminiscenze del Nordafrica. La collezione prende il via da un simbolo, quello del ginkgo stilizzato, pianta con una storia di 250 milioni di anni, in grado di adattarsi ai tempi e agli ambienti e simbolo di eleganza e di resistenza.



Un chiaro rimando all’estetica delle proposte, dedicate a un uomo in grado di adattarsi con stile ai tempi che cambiano. Ecco allora spiccare giacche abbottonate di lato o chiuse da un laccetto, bluse trasparenti, maglie ricamate, giacche chimono, lunghi spolverini, tuniche senza maniche, tute essenziali, pantaloni dai tessuti lucidi che scivolano sul corpo, camicie jacquard, giacche e spolverini su cui spicca il motivo della pianta emblema della prossima stagione calda.



Il défilé ha fornito anche l’occasione per presentare le divise disegnate da Armani per i prossimi giochi olimpici e paralimpici di Londra del 2024. Proposte indossate per l’occasione, in chiusura di show, dagli atleti stessi.

Sotto i riflettori hanno sfilato i pallavolisti Paola Egonu, Simone Giannelli, Daniele Lavia, Sarah Fahr, Letizia Paternoster, stella del ciclismo su strada, Alessia Maurelli, campionessa di ginnastica ritmica. E ancora Beatrice Maria Vio Grandis per la scherma, Carolina Costa per il judo, Ndiaga Dieng per il tennis da tavolo, Simone Barlaam per il nuoto e Andrea Liverani per il tiro a segno.

Dalle ribalte sportive al mondo formale, la collezione Giorgio Armani (nelle foto sotto), protagonista nel calendario di oggi, ha segnato una nuova pagina scritta dallo stilista nella lunga storia del brand. Un capitolo a cui ha fatto riferimento una grande matita nera che dominava la scena nel teatrino di via Borgonuovo. Perché, come ha spiegato Armani nel backstage, il suo lavoro inizia proprio da una matita e da un foglio bianco.

Ecco dunque le pagine della prossima estate riempirsi di capi dalle forme morbide e allungate, in cui a spiccare è il tema dell’intreccio, con i classici del vestire maschile che si rinnovano grazie alla scelta dei tessuti e delle silhouette.



Una collezione per un moderno viaggiatore che ama indossare con nonchalance giacche e gilet rivisitati con tessuti dalle trame evidenti, maglieria jacquard e tessuti in seta con fantasie che simulano nodi o motivi geometrici, completi giacca e pantalone dai materiali fluidi che accarezzano il corpo, pantaloni ampi e scivolati sulla silhouette. Una proposta giocata sui toni del blu, del sabbia e dei naturali, che ha come logico complemento scarpe e sandali anch’essi caratterizzati da nodi e intrecci. Il teorema del gingko, insomma, vale anche qui: eleganza senza compromessi, guardando ai giorni nostri.



c.me.



Nella foto di apertura, da sinistra, outfit di Emporio Armani e Giorgio Armani