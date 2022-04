A tre giorni di distanza dallo show co-ed di Gucci (il 16 maggio in una sede europea ancora da comunicare), il 19 del mese sarà la volta del menswear SS 2023 di Dior a Los Angeles.



Confermando un’indiscrezione pubblicata da wwd.com, la griffe ha sottolineato che la scelta della location nasce dal profondo legame con gli Usa, già dai tempi del fondatore Christian Dior: dopo la sua prima sfilata nel 1947 furono proprio le consumatrici statunitensi le prime a decretare il successo del New Look.



L’evento oltreoceano non sarà comunque in sostituzione di quello previsto il 24 giugno alla prossima edizione della Paris Fashion Week maschile. Lo scorso dicembre Kim Jones - direttore creativo di Dior uomo e infaticabile globetrotter da quando, ancora piccolissimo, visitò l’Ecuador e l’Africa con i genitori - aveva scelto Londra come location del lancio della Pre-fall: oltre alla passerella era stata allestita una mostra di libri e manoscritti di Jack Kerouak provenienti dall’archivio privato di Jones, grande ammiratore dello scrittore americano e del suo capolavoro On The Road.



Oltre a Gucci e Dior uomo, tra maggio e giugno sono previsti due appuntamenti con Chanel (il 5 maggio a Monaco con la Resort e il 7 giugno a Firenze con Métiers d’Art), oltre agli eventi di Louis Vuitton (il 12 maggio in California con la Cruise 2023) e Max Mara (il 28 giugno, sempre con la Cruise 2023, a Lisbona). Già a fine aprile (il 29) Pucci svelerà a Capri il nuovo corso sotto la direzione artistica di Camille Miceli.



Nella foto un modello di Dior uomo, presentato a Parigi lo scorso gennaio

a.b.