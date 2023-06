Ci aveva abituato alle sfilate tra i biliardi nei circoli del dopolavoro e nelle sale svuotate dismesse archeologie industriali in fase di demolizione. Ma per la collezione SS24, la prima dopo il successo all’Lvmh Prize, Magliano si concede la prima passarella vera e propria, come mai era successo nella storia del brand, nato nel 2018.



Sulla pedana, realizzata all’interno del Palazzo del Ghiaccio (più volte scelto da big brand come Moschino, Etro, Missoni e Sunnei), trasformato nel cantiere del Palamagliano, sfilano bomber, pantaloni, tute da lavoro e giacche antivento, che si trasformano in pezzi di una couture povera e umile, dove è la funzione d’uso il più grande elemento di preziosità.



Ma ad attirare l’attenzione del pubblico, accomodato in maniera apparentemente casuale su sedie sparse diverse tra loro, sono i capi-amuleto con parole scritte che sono preghiere e ringraziamenti, a cui si aggiungono le catene e gli orecchini fatti di monete e di gettoni telefonici, tenuti vicino al cuore per scongiurare la povertà, come faceva Alda Merini, musa ispiratrice per questa stagione del lavoro di Luca Magliano.



Ci sono anche le maglie e le borse realizzate in tessuto che mostrano la scritta Magliano srl, da non interpretare come un esempio di logomania, ma - in linea con la storia e l’identità progressista del brand - come una celebrazione dell’azienda e in particolare di Bologna, la città che la ospita, oltre che delle persone che ci lavorano.



Una realtà che continua a crescere (i clienti multimarca sono già più di 60) e che dopo l'Lvmh Prize promette di farlo ancora di più. Da quando Magliano ha stretto una partnership commerciale e finanziaria a 360 gradi con Underscore District sono arrivati nell’ordine l’e-commerce e la prima campagna di comunicazione. Si attendono nuovi sviluppi.



an.bi.





MILANO MEN SS 2024: MAGLIANO