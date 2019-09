Il lusso British sfila nel cortile d’onore del Ministero degli esteri britannico, tra marmi policromi e sculture: Victoria Beckham porta in scena a Londra una collezione di decisa impronta sartoriale, con dettagli rubati al mondo maschile, senza tralasciare lo chic contemporaneo del quartiere di Seven Dials.



L'attitudine, pur parlando di true luxury, si fa disinvolta e seduttiva nell’elegante punto vita a goccia. Praticità all'insegna della più sofisticata nonchalance: camicie e abiti segnati da scollature a V profonde, gonne ampie fluttuanti e pantaloni lunghissimi, con piega dritta, che si ammorbidiscono soltanto a contatto con i piedi ingioiellati nei sandali aperti.



La maglieria non manca mai nell'armadio di una perfetta lady: che sia scollata o morbida, appoggiata sul vestito per comporre un twin-set, poco cambia. L'importante è che ben segni la figura femminile e la metta in evidenza.



Oltre ai mocassini di gusto monacale e impunturato sulla punta, tra le scarpe spiccano le décolleté con punta tonda in pelle o in camoscio e i sandali intrecciati con tacco.



Sulla passerella debutta il make up Victoria Beckham Beauty, parte del rilancio della label, in una palette di ombretti che consente di creare in maniera morbida e soft un perfetto smokey eyes e un eyeliner kohl. Il prodotto di spicco è il Lid Lustre metallico, che serve come illuminante per gli occhi e si ispira al potere curativo dei cristalli.



Un front row d’eccellenza ha applaudito entusiasta l’intera collezione: da Helen Mirren, elegantissima in un abito con stampa serpente della collezione attuale della maison, a Kim Jones, Emmanuelle Alt, Edward Enninful, fino al parterre de roi familiare dei figli Brooklyn, Romeo e Cruz, vestiti in jeans attillati o con tagli sulle ginocchia e grandi ciuffi laccati, approvati da mamma Vic.



Regina dello show e sempre raggiante la splendida Harper, unica figlia femmina in casa Beckham, con un vestito romantico da fanciulla british: seduta accanto ad Anna Wintour in abito smeraldo a fiori viola, è riuscita a strappare alla sua vicina di posto più di sorriso in numerose foto.



a.c.



