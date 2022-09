Oggi, 19 settembre, la London Fashion Week si ferma per i funerali di Elisabetta II e ieri sera, prima dello show di Christopher Kane, c’è stato un minuto di silenzio per ricordare la regina. Non è stato l’unico tributo alla sovrana: le hanno reso omaggio, tra gli altri, Daniel W. Fletcher e Bora Aksu, mentre come è noto Burberry e Raf Simons hanno annullato i propri eventi.



Non così JW Anderson, che ha fatto sfilare la sua collezione womenswear nella sala gioco del Las Vegas Arcade di Soho tra flipper multicolor, slot machine e hockey da tavolo.



«Quando ero studente al London College of Fashion venivo qui - ha affermato lo stilista Jonathan Anderson ai giornalisti intervenuti alla sua press conference - un luogo di altre realtà, dove cadere e tuffarsi a capofitto. Quasi un mondo parallelo di persone intrappolate nei loro computer, tastiere e screensaver, intenti a esplorare altre dimensioni».



Un’ispirazione che lo ha portato a creare una collezione composta da oggetti all'interno di capi di abbigliamento e screensaver che letteralmente atterrano sul corpo, oltre che su borse e accessori.



«Mi piace l’idea di un momento transitorio all’interno del tempo - ha dichiarato Anderson -. L’ho esplorata in diverse collezioni precedenti». «Stiamo cadendo nei nostri schermi diventando noi stessi telefoni? - si chiede -. Penso che sia davvero come se ci fosse un universo alternativo, con strati su strati. E credo che sia una questione di realismo, non di futurismo. Si tratta in qualche modo di un riflesso di noi stessi».In questa sua riflessione sullo stato della coscienza umana, Anderson è come se ci portasse a giocare con la moda in modo astratto, facendo sfilare stampe di pesci rossi in sacchetti di plastica, mappe del pianeta, spiagge e tramonti orlati di palme, acquistate per un dollaro da immagini digitali di serie, trovate su Internet.In questo mondo sottosopra le dimensioni contano davvero e i dettagli sono esagerati: dalle T-shirt stropicciate con gigantesche etichette di lavaggio alle camicie grandi, dalle decorazioni di tastiere giganti di screensaver a un piccolo tasto, come un pavé, su tutto il top.Gli abiti vengono completamente astratti nella forma, diventando a volte un palloncino e altre un’amaca, mentre maglioni e magliette sono appesi a grucce da lavanderia.Anche la modellistica si sottopone a questo gioco, tanto che il girovita si sposta verso la scollatura e la spalla è scavata all’interno. Tutto questo su stivali, pantofole e borse, che occasionalmente diventano minuscole.In una teleconferenza di emergenza delcon altri suoi colleghi designer, Anderson aveva annunciato la decisione, insieme ad altri stilisti, di portare avanti la London Fashion Week per il bene di marchi che non potevano permettersi di annullare show e presentazioni delle collezioni programmate in presenza, dopo il blocco della emergenza sanitaria e il calo vendite legato alla Brexit.Questo senza però voler mettere in secondo piano il lutto che un’intera nazione - e non solo - sta vivendo: nel finale del suo show Anderson ha fatto sfilare un abito come una sorta di maxi maglietta nera stampata, commemorando Sua Maestà con la fraseUn’immagine ripresa dai manifesti affissi alle fermate degli autobus di Londra, che ci riporta al pensiero del designer: cogliere il significato di un preciso momento che passerà alla storia, rielaborando un’immagine già esistente.a.c.