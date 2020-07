Lo scorso febbraio Walter Chiapponi ha avuto un solo giorno per godersi il successo della sua prima sfilata come direttore creativo di Tod's: 24 ore dopo il suo debutto il gruppo ha chiuso i suoi stabilimenti produttivi causa pandemia.



Diego Della Valle a ridare smalto alla linea ammiraglia del gruppo non ha mai smesso di lavorare e di cercare di entrare sempre di più in sintonia con l'heritage del marchio italiano.



Obiettivo centrato con la collezione uomo SS21 e la Pre-Spring donna, che Chaipponi ha deciso di presentare durante la Milano Digital Fashion Week con un film dal titolo Inside Tod's Studio, che racconta un'esperienza immersiva nella vita creativa dell'azienda.









an.bi.