Un video di 20 minuti precede e introduce la sfilata Giorgio Armani Primavera-Estate 2021, con la voce narrante dell’attore Pierfrancesco Favino, fresco di Leone d’Oro. Un video- documento che si evolve senza sosta in un incalzare di emozioni, interviste d’archivio e immagini iconiche dello stile Armani nei decenni, in un gioco vibrante di equilibri tra rigore e sensualità, purezza e piccole concessioni all’eccentricità, che diventano lemmi per un vocabolario in espansione, dove la personalità di ogni donna o uomo emergono liberi dalle convenzioni estetiche.

A porte chiuse, ma in televisione per la prima volta, proprio per dialogare in modo diverso con il pubblico dei tempi del Covid, sfilano modelle e modelli su una passarella essenziale, che sembra quasi uno specchio e riflette quella ricerca sartoriale che porta dritto al senso della riconoscibilità ed esclusività della maison.



MILANO WOMEN SS 2021: GIORGIO ARMANI 1 / 99 ( Ph. Imaxtree) 2 von 99 Condividere 2 / 99 ( Ph. Imaxtree) 3 von 99 Condividere 3 / 99 ( Ph. Imaxtree) 4 von 99 Condividere 4 / 99 ( Ph. Imaxtree) 5 von 99 Condividere 5 / 99 ( Ph. Imaxtree) 6 von 99 Condividere 6 / 99 ( Ph. Imaxtree) 7 von 99 Condividere 7 / 99 ( Ph. Imaxtree) 8 von 99 Condividere 8 / 99 ( Ph. Imaxtree) 9 von 99 Condividere 9 / 99 ( Ph. Imaxtree) 10 von 99 Condividere 10 / 99 ( Ph. Imaxtree) 11 von 99 Condividere 11 / 99 ( Ph. Imaxtree) 12 von 99 Condividere 12 / 99 ( Ph. Imaxtree) 13 von 99 Condividere 13 / 99 ( Ph. Imaxtree) 14 von 99 Condividere 14 / 99 ( Ph. Imaxtree) 15 von 99 Condividere 15 / 99 ( Ph. Imaxtree) 16 von 99 Condividere 16 / 99 ( Ph. Imaxtree) 17 von 99 Condividere 17 / 99 ( Ph. Imaxtree) 18 von 99 Condividere 18 / 99 ( Ph. Imaxtree) 19 von 99 Condividere 19 / 99 ( Ph. Imaxtree) 20 von 99 Condividere 20 / 99 ( Ph. Imaxtree) 21 von 99 Condividere 21 / 99 ( Ph. Imaxtree) 22 von 99 Condividere 22 / 99 ( Ph. Imaxtree) 23 von 99 Condividere 23 / 99 ( Ph. Imaxtree) 24 von 99 Condividere 24 / 99 ( Ph. Imaxtree) 25 von 99 Condividere 25 / 99 ( Ph. Imaxtree) 26 von 99 Condividere 26 / 99 ( Ph. Imaxtree) 27 von 99 Condividere 27 / 99 ( Ph. Imaxtree) 28 von 99 Condividere 28 / 99 ( Ph. Imaxtree) 29 von 99 Condividere 29 / 99 ( Ph. Imaxtree) 30 von 99 Condividere 30 / 99 ( Ph. Imaxtree) 31 von 99 Condividere 31 / 99 ( Ph. Imaxtree) 32 von 99 Condividere 32 / 99 ( Ph. Imaxtree) 33 von 99 Condividere 33 / 99 ( Ph. Imaxtree) 34 von 99 Condividere 34 / 99 ( Ph. Imaxtree) 35 von 99 Condividere 35 / 99 ( Ph. Imaxtree) 36 von 99 Condividere 36 / 99 ( Ph. Imaxtree) 37 von 99 Condividere 37 / 99 ( Ph. Imaxtree) 38 von 99 Condividere 38 / 99 ( Ph. Imaxtree) 39 von 99 Condividere 39 / 99 ( Ph. Imaxtree) 40 von 99 Condividere 40 / 99 ( Ph. Imaxtree) 41 von 99 Condividere 41 / 99 ( Ph. Imaxtree) 42 von 99 Condividere 42 / 99 ( Ph. Imaxtree) 43 von 99 Condividere 43 / 99 ( Ph. Imaxtree) 44 von 99 Condividere 44 / 99 ( Ph. Imaxtree) 45 von 99 Condividere 45 / 99 ( Ph. Imaxtree) 46 von 99 Condividere 46 / 99 ( Ph. Imaxtree) 47 von 99 Condividere 47 / 99 ( Ph. Imaxtree) 48 von 99 Condividere 48 / 99 ( Ph. Imaxtree) 49 von 99 Condividere 49 / 99 ( Ph. Imaxtree) 50 von 99 Condividere 50 / 99 ( Ph. Imaxtree) 51 von 99 Condividere 51 / 99 ( Ph. Imaxtree) 52 von 99 Condividere 52 / 99 ( Ph. Imaxtree) 53 von 99 Condividere 53 / 99 ( Ph. Imaxtree) 54 von 99 Condividere 54 / 99 ( Ph. Imaxtree) 55 von 99 Condividere 55 / 99 ( Ph. Imaxtree) 56 von 99 Condividere 56 / 99 ( Ph. Imaxtree) 57 von 99 Condividere 57 / 99 ( Ph. Imaxtree) 58 von 99 Condividere 58 / 99 ( Ph. Imaxtree) 59 von 99 Condividere 59 / 99 ( Ph. Imaxtree) 60 von 99 Condividere 60 / 99 ( Ph. Imaxtree) 61 von 99 Condividere 61 / 99 ( Ph. Imaxtree) 62 von 99 Condividere 62 / 99 ( Ph. Imaxtree) 63 von 99 Condividere 63 / 99 ( Ph. Imaxtree) 64 von 99 Condividere 64 / 99 ( Ph. Imaxtree) 65 von 99 Condividere 65 / 99 ( Ph. Imaxtree) 66 von 99 Condividere 66 / 99 ( Ph. Imaxtree) 67 von 99 Condividere 67 / 99 ( Ph. Imaxtree) 68 von 99 Condividere 68 / 99 ( Ph. Imaxtree) 69 von 99 Condividere 69 / 99 ( Ph. Imaxtree) 70 von 99 Condividere 70 / 99 ( Ph. Imaxtree) 71 von 99 Condividere 71 / 99 ( Ph. Imaxtree) 72 von 99 Condividere 72 / 99 ( Ph. Imaxtree) 73 von 99 Condividere 73 / 99 ( Ph. Imaxtree) 74 von 99 Condividere 74 / 99 ( Ph. Imaxtree) 75 von 99 Condividere 75 / 99 ( Ph. Imaxtree) 76 von 99 Condividere 76 / 99 ( Ph. Imaxtree) 77 von 99 Condividere 77 / 99 ( Ph. Imaxtree) 78 von 99 Condividere 78 / 99 ( Ph. Imaxtree) 79 von 99 Condividere 79 / 99 ( Ph. Imaxtree) 80 von 99 Condividere 80 / 99 ( Ph. Imaxtree) 81 von 99 Condividere 81 / 99 ( Ph. Imaxtree) 82 von 99 Condividere 82 / 99 ( Ph. Imaxtree) 83 von 99 Condividere 83 / 99 ( Ph. Imaxtree) 84 von 99 Condividere 84 / 99 ( Ph. Imaxtree) 85 von 99 Condividere 85 / 99 ( Ph. Imaxtree) 86 von 99 Condividere 86 / 99 ( Ph. Imaxtree) 87 von 99 Condividere 87 / 99 ( Ph. Imaxtree) 88 von 99 Condividere 88 / 99 ( Ph. Imaxtree) 89 von 99 Condividere 89 / 99 ( Ph. Imaxtree) 90 von 99 Condividere 90 / 99 ( Ph. Imaxtree) 91 von 99 Condividere 91 / 99 ( Ph. Imaxtree) 92 von 99 Condividere 92 / 99 ( Ph. Imaxtree) 93 von 99 Condividere 93 / 99 ( Ph. Imaxtree) 94 von 99 Condividere 94 / 99 ( Ph. Imaxtree) 95 von 99 Condividere 95 / 99 ( Ph. Imaxtree) 96 von 99 Condividere 96 / 99 ( Ph. Imaxtree) 97 von 99 Condividere 97 / 99 ( Ph. Imaxtree) 98 von 99 Condividere 98 / 99 ( Ph. Imaxtree) 99 von 99 Condividere 99 / 99 ( Ph. Imaxtree) 100 von 99 Condividere



Un magico effetto che si accende nella fusione delle linee pure e nei colori neutri, che vanno dal grigio al beige, dal blu al nero, seguendo un’idea di ton sur ton che è reale e metaforica, e mai prevarica sul resto.

Un equilibrio che si ritrova nelle giacche essenziali, leggere, abbinate a pantaloni che avvolgono le gambe maschili o diventano voluminosi qualora ci siano le pince al punto vita, così come quelli nella versione femminile, che ricordano ampiezze quasi orientali.

Sublime la sera, che si accende di luce scintillante fatta di cascate di paillettes su abiti ricamati e trasparenti per lei, mentre i completi blu per lui regalano il senso della liquidità magica dell’acqua, riflessa nel chiarore della luna.

Ancora una volta Giorgio Armani dimostra, ora più che mai, che ognuno di noi è protagonista principale sul palcoscenico della propria vita, indossando quello che ritiene più sensuale e comodo per sé.