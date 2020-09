MILANO WOMEN SS 2021: FENDI

1 / 68 ( Ph. Imaxtree) 2 von 68 Condividere 2 / 68 ( Ph. Imaxtree) 3 von 68 Condividere 3 / 68 ( Ph. Imaxtree) 4 von 68 Condividere 4 / 68 ( Ph. Imaxtree) 5 von 68 Condividere 5 / 68 ( Ph. Imaxtree) 6 von 68 Condividere 6 / 68 ( Ph. Imaxtree) 7 von 68 Condividere 7 / 68 ( Ph. Imaxtree) 8 von 68 Condividere 8 / 68 ( Ph. Imaxtree) 9 von 68 Condividere 9 / 68 ( Ph. Imaxtree) 10 von 68 Condividere 10 / 68 ( Ph. Imaxtree) 11 von 68 Condividere 11 / 68 ( Ph. Imaxtree) 12 von 68 Condividere 12 / 68 ( Ph. Imaxtree) 13 von 68 Condividere 13 / 68 ( Ph. Imaxtree) 14 von 68 Condividere 14 / 68 ( Ph. Imaxtree) 15 von 68 Condividere 15 / 68 ( Ph. Imaxtree) 16 von 68 Condividere 16 / 68 ( Ph. Imaxtree) 17 von 68 Condividere 17 / 68 ( Ph. Imaxtree) 18 von 68 Condividere 18 / 68 ( Ph. Imaxtree) 19 von 68 Condividere 19 / 68 ( Ph. Imaxtree) 20 von 68 Condividere 20 / 68 ( Ph. Imaxtree) 21 von 68 Condividere 21 / 68 ( Ph. Imaxtree) 22 von 68 Condividere 22 / 68 ( Ph. Imaxtree) 23 von 68 Condividere 23 / 68 ( Ph. Imaxtree) 24 von 68 Condividere 24 / 68 ( Ph. Imaxtree) 25 von 68 Condividere 25 / 68 ( Ph. Imaxtree) 26 von 68 Condividere 26 / 68 ( Ph. Imaxtree) 27 von 68 Condividere 27 / 68 ( Ph. Imaxtree) 28 von 68 Condividere 28 / 68 ( Ph. Imaxtree) 29 von 68 Condividere 29 / 68 ( Ph. Imaxtree) 30 von 68 Condividere 30 / 68 ( Ph. Imaxtree) 31 von 68 Condividere 31 / 68 ( Ph. Imaxtree) 32 von 68 Condividere 32 / 68 ( Ph. Imaxtree) 33 von 68 Condividere 33 / 68 ( Ph. Imaxtree) 34 von 68 Condividere 34 / 68 ( Ph. Imaxtree) 35 von 68 Condividere 35 / 68 ( Ph. Imaxtree) 36 von 68 Condividere 36 / 68 ( Ph. Imaxtree) 37 von 68 Condividere 37 / 68 ( Ph. Imaxtree) 38 von 68 Condividere 38 / 68 ( Ph. Imaxtree) 39 von 68 Condividere 39 / 68 ( Ph. Imaxtree) 40 von 68 Condividere 40 / 68 ( Ph. Imaxtree) 41 von 68 Condividere 41 / 68 ( Ph. Imaxtree) 42 von 68 Condividere 42 / 68 ( Ph. Imaxtree) 43 von 68 Condividere 43 / 68 ( Ph. Imaxtree) 44 von 68 Condividere 44 / 68 ( Ph. Imaxtree) 45 von 68 Condividere 45 / 68 ( Ph. Imaxtree) 46 von 68 Condividere 46 / 68 ( Ph. Imaxtree) 47 von 68 Condividere 47 / 68 ( Ph. Imaxtree) 48 von 68 Condividere 48 / 68 ( Ph. Imaxtree) 49 von 68 Condividere 49 / 68 ( Ph. Imaxtree) 50 von 68 Condividere 50 / 68 ( Ph. Imaxtree) 51 von 68 Condividere 51 / 68 ( Ph. Imaxtree) 52 von 68 Condividere 52 / 68 ( Ph. Imaxtree) 53 von 68 Condividere 53 / 68 ( Ph. Imaxtree) 54 von 68 Condividere 54 / 68 ( Ph. Imaxtree) 55 von 68 Condividere 55 / 68 ( Ph. Imaxtree) 56 von 68 Condividere 56 / 68 ( Ph. Imaxtree) 57 von 68 Condividere 57 / 68 ( Ph. Imaxtree) 58 von 68 Condividere 58 / 68 ( Ph. Imaxtree) 59 von 68 Condividere 59 / 68 ( Ph. Imaxtree) 60 von 68 Condividere 60 / 68 ( Ph. Imaxtree) 61 von 68 Condividere 61 / 68 ( Ph. Imaxtree) 62 von 68 Condividere 62 / 68 ( Ph. Imaxtree) 63 von 68 Condividere 63 / 68 ( Ph. Imaxtree) 64 von 68 Condividere 64 / 68 ( Ph. Imaxtree) 65 von 68 Condividere 65 / 68 ( Ph. Imaxtree) 66 von 68 Condividere 66 / 68 ( Ph. Imaxtree) 67 von 68 Condividere 67 / 68 ( Ph. Imaxtree) 68 von 68 Condividere 68 / 68 ( Ph. Imaxtree) 69 von 68 Condividere

A cura della redazione

In attesa della svolta firmata daha portato in pedana a Milano un guardaroba femminile e maschile fatto di ombre e riflessi, come ha spiegato, che ha aggiunto come la sua fonte di ispirazione sia stato il tempo riscoperto, da lei e da molti altri durante il lockdown, a contatto con la famiglia e le diverse generazioni riunite nella casa romana.Si dipana così un corredo di storie e suggestioni, evocate dalla palette giocata sulle sfumature del grano, del miele, del latte e del caffé, con generose dosi di azzurro cielo, rosso e bianco e nero "cinematografico". Finestre ed elementi architettonici sono un leitmotif impresso sui capi, spesso trasparenti come i lunghi e svolazzanti chemisier.Tra i materiali il lino, simbolo di purezza, si prende il centro della scena insieme a cotone, piume, pelliccia e piccole trapunte in piumino.Il sapore della tradizione si avverte nei ricami lineari jour d'echelle, nelle fioriture ajouré e in una formalità che progressivamente si destruttura: vedi le tuniche svasate e le maglie trompe l'oeil con impressi dettagli sartoriali, mentre il retro dei cappotti e le maniche delle camicie si sbottonano.Ai grembiuli in duchesse di seta fanno da contraltare le pellicce traforate e la biancheria con stampe floreali délavé.Tra gli accessori spiccano le nuove versioni delle borse Baguette e Pekaboo in pelliccia floreale e cotone ajouré, impreziosite da veli di seta ricamata e con il logo FF in pelle trapuntata.I panieri in Pvc riciclato si alternano a piccoli cestini stile picnic e valigie in tela. Da citare il progetto Baguette Hand in Hand, che celebra l'artigianato italiano con una Baguette handmade in Abruzzo, realizzata in merletto a tombolo aquilano inamidato nello zucchero (una tecnica che discende dalle monache benedettine fin dal XV secolo), e con un'altra Baguette, anch'essa fatta a mano ma nelle Marche, tessuta in fili di salice naturale e ispirata alle ceste dei pescatori locali.