Le sfilate di Antonio Marras non sono mai una semplice presentazione di abiti. Trasmettono sempre un messaggio, un ideale, una storia da raccontare.



Stavolta è il turno della storia d'amore tra la principessa giapponese Shiro e il pastore sardo Baingio, un sottile filo rosso che unisce la Sardegna al Giappone. Un filo frutto di tradizioni millenarie e dell’arte applicata che si esprime nelle tessiture, nei ricami e negli intarsi, per portare alla ribalta l’arte dei mestieri che non devono scomparire, ma essere tramandati come leggende.



Nella sfilata, arricchita dall'esibizione di dieci performer, la scoperta e la difesa delle radici sarde è un tutt'uno con quelle stilistiche: c'è spazio per tutto ciò che al designer di Alghero è più caro e il risultato è una sinfonia di colori e decori su capi destrutturati.



Una rappresentazione teatrale per raccontare l’arte sartoriale italiana che prevalica ogni confine, per portarci in un Giappone visionario e d'impatto coreografico, di cui il kimono - rivisitato e reinterpretato - diventa l'emblema.



a.c.



a.b.