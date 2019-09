La storia di Siebenbuergen, attuale Romania, divisa da guerre per i confini, è l'ispirazione della collezione di Arthur Arbesser. Lo stilista riedita gli stilemi artistici dell'epoca, scavando nei ricordi romantici d’infanzia della nonna materna, donna dall’ironia impertinente, e riproponendo in chiave attuale pois e fiori usati per realizzare abiti da festa, in un gioco d’antan.

Le dicotomie volumetriche e cromatiche, cifre stilistiche del brand, vengono enfatizzate in questa collezione andando a creare nuove forme che, di volta in volta, si focalizzano su diverse parti del corpo. Uno stile sempre più consapevole, quello di Arbesser, dedicato a donne forti e ben consapevoli dei loro diritti e doveri, sia nel mondo del lavoro che nella vita quotidiana.

La ricerca del designer parte dalla scoperta di pezzetti di tessuto, zip e bottoni dei vestiti indossati dalla nonna, tra la fine degli anni ’20 e la fine degli anni ’80.

Ed ecco che le grafiche di abiti e camicie prendono spunto da questo ritrovamento, cercando di donare una seconda vita ai tessuti delle passate stagioni.

Il knitwear impalpabile scivola sul corpo femminile, che viene sottolineato celando e scoprendo le spalle, identificate come punto focale di seduzione.

L’anima più essenziale e pura della collezione ritorna nei capi dedicati all’uomo, in un inedito uso dei contrasti tra canotte e maglie abbinate a short, per una visione fresca ed equilibrata dello stile del viaggiatore contemporaneo.

Il mood di collezione viene ribadito dalle calzature: dai sandali chiusi ai sabot dalle tomaie ricoperte da riccioli azzurri e bianchi, sapientemente rubati agli abiti.

a.c.

MILANO WOMEN SS 2020: ARTHUR ARBESSER