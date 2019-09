Il nuovo iter di Bottega Veneta sotto la direzione creativa di Daniel Lee ripercorre l’evoluzione della moda, partendo dall’abito fatto per una donna che sceglie di mettere in evidenza la propria individualità, compiendo un salto concettuale che si traduce in un abito vissuto come gestualità di sé.



«Siamo concentrati sul processo e la chiarezza; un approccio immediato e diretto», ha detto Lee a margine del fashion show, dedicato a una collezione in cui i materiali sono protagonisti assoluti di uno stile e di una ricerca che si trasforma in un prodotto di moda specchio della contemporaneità.

Il tutto in una presentazione coinvolgente e soprattutto emozionale, che evidenzia capi femminili e maschili di ottima fattura, in una palette cromatica «distesa, audace, ricca e definita», articolata nelle varie sfumature del nero, del marrone cioccolato e del tapioca che abbracciano l’oro, l’arancione e le tonalità di blu, generando inaspettate combinazioni, emblemi di un lusso disinvolto e “be to be”.

I capispalla scelgono di non delineare la silhouette e sembrano volutamente di una taglia più grande. Gli abiti, ben sagomati, mettono in evidenza spalle e vita, mentre i bermuda vantano l'ampiezza e la comodità delle tute.



L’uomo sceglie giacche sartoriali dalle spalle larghe, con il taschino chiuso da una pattina a triangolo, segno grafico del nuovo percorso di Bottega Veneta by Lee.