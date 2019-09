l'hanno intitolatae non potrebbe esserci titolo migliore per la collezione S/S 2020 che, su una passerella animalier avvolta da liane, mescola gli elementi dell’isola, in più occasioni celebrati dal brand, con riferimenti multivitaminici tipici della foresta tropicale.

Così le immancabili abiti guêpière super sexy, i completi pantalone tre pezzi e i capi in pizzo nero sfilano alternandosi a una serie di look in perfetto stile safari. Ma a conquistare la scena sono i variopinti dress con temi floreali e animali.

All'ex Metropol di Milano trionfano le stampe ananas e anguria, i fiori e le foglie tropicali. Onnipresenti i riferimenti animalier tra zebre, giraffe, tucani e pappagalli.

Anche nella scelta dei materiali per Dolce&Gabbana l'ispirazione resta ai tropici: tanta seta e chiffon ma soprattutto rafia, che artigiani fiorentini hanno intrecciato tanto sapientemente, da trasformare anche in gonne e top.

an.bi.

Le borse sono in versione mini e si allacciano al polso - impossibile anche solo pensare di infilarci uno smartphone - mentre ai piedi la donna di Dolce&Gabbana, per farsi largo nella giungla, indossa sandali nude.