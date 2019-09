Elisabetta Franchi e il suo ideale di donna, consapevole ma anche gentile, determinata ma con delicatezza, contemporanea e perciò coraggiosa con garbo. Anche nella primavera-estate 2020 non scende a compromessi: eleganza sempre, e in qualunque situazione.

«Nel mio lavoro mi dedico principalmente ad esplorare la passione e la femminilità – commenta la stilista nel backstage -. Lo sguardo, si sa, è una finestra aperta sull’anima e le mie donne sono decise, determinate, indipendenti, intraprendenti e non esitano a usare la seduzione per comunicare con il prossimo, anche a bordo di una barca».

Così i blazer rendono omaggio alle divise dei marinai, i pantaloni fasciano in vita ma si liberano con disinvoltura sul fondo, le spalle di giacche e bluse sono ben segnate, quando non scoperte da catene gioiello, ancore e intrecci di corde, che strutturano gli abiti da red carpet.

Il gioco stilistico si dipana sul piano dei contrasti. La donna di Elisabetta Franchi si concede alla leggiadria senza tralasciare qualche cenno più deciso di glamour, con look avvolgenti che ricordano il movimento sinuoso del mare e il luccichio del riflesso del sole.

L'imperativo è fluttuare, celebrare lo spirito effervescente vacanziero: merito di una palette colori che prevede prevalentemente tonalità chiare - a parte un'incursione del sensuale cobalto -, mentre la nuance del menta vira nei blu magnetici, per effetti iridescenti e metallici da regina dei mari.

Tra gli accessori, le cinture segnano il punto vita, determinando linee e silhouette. Per le borse, la forma è grande per le bag che devono contenere tutto l’occorrente da spiaggia, ma anche piccola per i modelli gioiello che illuminano la sensualità dei minidress da cocktail.