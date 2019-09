Un omaggio alla bellezza femminile sotto i riflettori della sfilata di Ermanno Scervino per la primavera-estate 2020.



Un tripudio di contrasti sartoriali crea un guardaroba moderno, che va dallo stile college all’intimo che si trasforma in abito, tratto distintivo della maison.



Positività nei colori, mentre il sartoriale sfuma nella sport attitude: la pelle, morbida come seta, si declina in vestiti, tute e giacche. Intanto il denim diventa stampa, anch’essa morbidissima, percorsa da motivi floreali.



Estate significa scoprire il corpo ed evidenziarne la sensualità, attraverso giochi di trasparenze ottenuti con pizzi valencienne e ricamati, in un inno alle capacità artigianali e creative del marchio, celebrando l’italianità.



a.c.



