Grandi mongolfiere a motivi paisley in un assolato pomeriggio milanese, nell'antico cortile del Conservatorio: una scenografia d'impatto per la sfilata di Etro, all'insegna delle contaminazioni tra uno spirito selvaggio e spensierato e un'estetica borghese, venata di preppy.



Sulla lunga passerella quadrata sfilano le nuove Anita Pallenberg e Marianne Faithful, groupie aristocratiche che si mescolano a piratesse passionali e sofisticate, in omaggio ad Anne Bonny e Mary Reed.



Tutte presumibilmente pronte a saltare sulle mongolfiere e volare verso luoghi lontani, per un viaggio senza limiti di tempo e di spazio: nel loro guardaroba si respira aria di Marocco, Ibiza e Goa, fino al paradiso messicano di Isla Mujeres.



Sulle radici urbane si innestano echi degli anni Settanta più libertari, pensando al movimento hippy ma anche alle antiche tribù del deserto, per poi tornare al punto di partenza, il sartoriale, metropolitano sì, ma mai rigido nelle forme e nell'aspetto.



La pedana decreta il trionfo degli abiti asimmetrici in cotone, dei caftani stampati, dei minidress fazzoletto ricamati, cui si alternano i tailleur da abbinare a camicie mannish oppure a bluse in seta con morbidi fiocchi.



Non possono poi mancare le giacche safari, i poncho, i maxi-cardigan, i capispalla in pelle e suede caratterizzati da patchwork di jacquard e motivi stampati. Capi preziosi, elaborati, ricchi e tuttavia da indossare con nonchalance, accompagnati da grandi cappelli in paglia di aspetto vissuto, foulard stampati, alte cinture con fibbie lavorate a mezzaluna, stivali da pirata e sandali flat contraddistinti da una piccola farfalla di metallo.



La farfalla, simbolo di leggerezza e rinascita, si ritrova nelle stampe allover o fa capolino tra gli iconici motivi Paisley.



In occasione della fashion week il marchio ha presentato due novità e una collaborazione.



Dopo un restyling, il sito etro.com si presenta con una veste più attuale, essenziale e user friendly, in nome di un'esperienza d'acquisto dinamica e coinvolgente e della massima integrazione con il canale offline.



Per celebrare questa nuova identità digitale, la griffe lancia il progetto #EtroByYourName, con cui l'azienda ribadisce e rafforza i propri valori, puntando sui concetti di classico senza tempo e customizzazione.



Infatti l'iconica camicia maschile GE01 (creata da Gimmo Etro a fine anni Sessanta) viene rieditata in versione unisex ed è personalizzabile con il proprio nome, in esclusiva sull'e-commerce del marchio.



Realizzata in cotone Makò, ha vestibilità ampia e colletto button-down. Segno distintivo è Pegaso, il simbolo storico di Etro, riportato sul taschino.



C'è un'altra news, che riguarda l'intesa con uno dei ristoranti milanesi per eccellenza, Bice: per otto giorni, dallo scorso 16 settembre, il marchio "veste" il locale di via Borgospesso con tessuti e complementi d'arredo della sua linea Etro Home.



«Etro è Milano - dichiara Jacopo Etro -. Operosa, riservata, da scoprire e amante della qualità. Valori che da sempre la nostra famiglia condivide con Bice, per noi come una casa speciale. Abbiamo voluto renderla, se possibile, ancora più bella e accogliente».



A Etro sono dedicate la copertina del nostro ultimo numero - in distribuzione oltre che attraverso i canali usuali e l'e-paper su fashionmagazine.it, anche durante la fashion week - e una lunga intervista al direttore creativo del womenswear, Veronica Etro, protagonista di un Q&A con il nostro direttore Marc Sondermann.



a.b.





MILANO WOMEN SS 2020: ETRO 1 / 52 ( Ph. Imaxtree) 2 von 52 Teilen 2 / 52 ( Ph. Imaxtree) 3 von 52 Teilen 3 / 52 ( Ph. Imaxtree) 4 von 52 Teilen 4 / 52 ( Ph. Imaxtree) 5 von 52 Teilen 5 / 52 ( Ph. Imaxtree) 6 von 52 Teilen 6 / 52 ( Ph. Imaxtree) 7 von 52 Teilen 7 / 52 ( Ph. Imaxtree) 8 von 52 Teilen 8 / 52 ( Ph. Imaxtree) 9 von 52 Teilen 9 / 52 ( Ph. Imaxtree) 10 von 52 Teilen 10 / 52 ( Ph. Imaxtree) 11 von 52 Teilen 11 / 52 ( Ph. Imaxtree) 12 von 52 Teilen 12 / 52 ( Ph. Imaxtree) 13 von 52 Teilen 13 / 52 ( Ph. Imaxtree) 14 von 52 Teilen 14 / 52 ( Ph. Imaxtree) 15 von 52 Teilen 15 / 52 ( Ph. Imaxtree) 16 von 52 Teilen 16 / 52 ( Ph. Imaxtree) 17 von 52 Teilen 17 / 52 ( Ph. Imaxtree) 18 von 52 Teilen 18 / 52 ( Ph. Imaxtree) 19 von 52 Teilen 19 / 52 ( Ph. Imaxtree) 20 von 52 Teilen 20 / 52 ( Ph. Imaxtree) 21 von 52 Teilen 21 / 52 ( Ph. Imaxtree) 22 von 52 Teilen 22 / 52 ( Ph. Imaxtree) 23 von 52 Teilen 23 / 52 ( Ph. Imaxtree) 24 von 52 Teilen 24 / 52 ( Ph. Imaxtree) 25 von 52 Teilen 25 / 52 ( Ph. Imaxtree) 26 von 52 Teilen 26 / 52 ( Ph. Imaxtree) 27 von 52 Teilen 27 / 52 ( Ph. Imaxtree) 28 von 52 Teilen 28 / 52 ( Ph. Imaxtree) 29 von 52 Teilen 29 / 52 ( Ph. Imaxtree) 30 von 52 Teilen 30 / 52 ( Ph. Imaxtree) 31 von 52 Teilen 31 / 52 ( Ph. Imaxtree) 32 von 52 Teilen 32 / 52 ( Ph. Imaxtree) 33 von 52 Teilen 33 / 52 ( Ph. Imaxtree) 34 von 52 Teilen 34 / 52 ( Ph. Imaxtree) 35 von 52 Teilen 35 / 52 ( Ph. Imaxtree) 36 von 52 Teilen 36 / 52 ( Ph. Imaxtree) 37 von 52 Teilen 37 / 52 ( Ph. Imaxtree) 38 von 52 Teilen 38 / 52 ( Ph. Imaxtree) 39 von 52 Teilen 39 / 52 ( Ph. Imaxtree) 40 von 52 Teilen 40 / 52 ( Ph. Imaxtree) 41 von 52 Teilen 41 / 52 ( Ph. Imaxtree) 42 von 52 Teilen 42 / 52 ( Ph. Imaxtree) 43 von 52 Teilen 43 / 52 ( Ph. Imaxtree) 44 von 52 Teilen 44 / 52 ( Ph. Imaxtree) 45 von 52 Teilen 45 / 52 ( Ph. Imaxtree) 46 von 52 Teilen 46 / 52 ( Ph. Imaxtree) 47 von 52 Teilen 47 / 52 ( Ph. Imaxtree) 48 von 52 Teilen 48 / 52 ( Ph. Imaxtree) 49 von 52 Teilen 49 / 52 ( Ph. Imaxtree) 50 von 52 Teilen 50 / 52 ( Ph. Imaxtree) 51 von 52 Teilen 51 / 52 ( Ph. Imaxtree) 52 von 52 Teilen 52 / 52 ( Ph. Imaxtree) 53 von 52 Teilen