A 92 anni dalla nascita di Furla - l’azienda è stata fondata nel 1927 da Aldo Furlanetto - il brand pone le basi per scrivere i nuovi capitoli della sua storia: a Palazzo Isimbardi, in occasione della fashion week, è infatti stata presentata agli addetti ai lavori la nuova collezione SS 2020, la prima con l’arco come nuovo logo.

Non si tratta in realtà di un mero simbolo, ma di un elemento ornamentale strutturale per una nuova gamma di borse a tracolla, ispirato agli archi di Bologna (città natale della casa di pelletteria) e a quelli della Fondazione Furla.

Linee grafiche e colori decisi, come il talco, il cognac, il burgundi e il nero, a cui si aggiungono motivi floreali, fanno da fil rouge a pochette, crossbody e saddle bag in vitello liscio, pelle stampata, stampa motivo cuore, leopardo o cocco e pelle di capra stampata effetto kigali.

In vetrina anche Furla 1927, l’icon bag del marchio, già disponibile in edizione limitata con il format see now buy now su furla.com e in negozi selezionati in tutto il mondo.