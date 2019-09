Semplice, sofisticato e sensuale. Tre aggettivi che descrivono l'inconfondibile stile di Gabriele Colangelo. Un'eleganza inusuale che si identifica con la raffinata poetica, quasi pittorica, delle variabili di luce e tempo sui tessuti.



Una visione futuribile ripresa dal Lumen Print, fotogramma solare creato su carta sensibile esposta al sole: le stampe sono un'elaborazione di questa tecnica fotografica.



Sagome vegetali diventano macchie con effetti di distorsione, in una palette di colori che vanno dal giallo al sabbia tenue, alternati alle nuance lievi e cerulee.



Tutto è fatto per stupire, ma senza esibizionismo. Rigorosità e pulizia nelle forme, attenzione ai dettagli come il cordonetto lucido di viscosa che si intreccia al filo crudo di seta con micro-disegnature a righe larghe, per poi slegarsi all’improvviso e rimanere flottante.



I contrasti di tessuti e l'attitudine sportswear si contendono il ruolo di must della prossima stagione.



La lana tropicale e il canvas strutturato delle giacche si alternano alla nappa plongé e alla georgette di gonne e vestiti scivolati sul corpo.



Completano i look, senza distogliere l'attenzione dagli abiti, i sandali attorcigliati alle caviglie in tela o pelle, insieme alle borse dai maxi quadranti, super leggere.

a.c.





MILANO WOMEN SS 2020: GABRIELE COLANGELO