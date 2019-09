L’armonia tra corpo e mente, a cui si ispirano le sculture e installazioni cinetiche di Daniel Wurtzel, è il filo conduttore della collezione Sportmax, che trova un punto di congiunzione tra femminilità neoromantica e tailoring.



Sotto bianche vele fluttuanti allestite al The Mall in Porta Nuova, gli outfit di derivazione sartoriale, i tailleur e i dress dalle silhouette decisa coesistono con le bluse e maxi abiti in tessuti aerei, tinta unita o stampati, in nuance delicate e délavé, come se fossero sbiaditi dal sole.



Caftani e chemisier si portano con poncho e top in maglia, mentre pantaloni e gonne diventano trasformisti, abbinati a camicie a fiori con maniche a sbuffo o a top segnati da catene ed elementi in pelle per un look più strong.



I materiali rispecchiano la leggerezza della brezza estiva: seta e pelle si mischiano in abiti e camicette ultralight, mentre su gonne e top intrecci geometrici si amalgamano con motivi floreali dai colori sfumati effetto glossy.



Completano gli outfit gli accessori, un mix tra praticità ed eleganza: si va dai berretti sportivi in pelle agli occhiali dalle forme audaci, fino a borse a secchiello, sandali estivi o sneaker dalle linee futuristiche e dinamiche, come un soffio di vento.



c.bo.



c.bo.