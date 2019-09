Dopo la regina delle nevi, chiave di lettura della collezione invernale, Sara Cavazza Facchini ha portato la sua donna in Argentina, dove i paesaggi assolati della pampa fanno esplodere la sensualità e la voglia di vivere e dove regna, protagonista assoluto, il gaucho. In passerella poncho sfrangiati che diventano abiti, gonne svasate, grandi cappelli in paglia e campero scamosciati.

Al gaucho, fiero e solitaria in groppa al suo cavallo, si è ispirata la stilista cogliendo tratti e spunti dal suo vestire tradizionale, per creazioni che mixano femminilità raffinata e spirito avventuroso.

Amante della libertà, la moderna amazzone sceglie tessuti freschi come il lino e la rafia e forme morbide, che segnano la vita ma poi cedono spazio al movimento. Creazioni che rubano i colori dalle spezie argentine, dalla paprika alla noce moscata, dalla curcuma al sesamo al pepe nero.

Fil rouge della collezione, il mondo equestre si concretizza nell'icona di un cavallo, che diventa una stampa su abiti e cappottini in jacquard, oppure si esprime in dettagli rivelatori come corde e cinghie in pelle, ricami e impunture.

Di giorno e di sera la frangia è protagonista, che sia un bordo che corre sul fondo del poncho o del candido giacchino, oppure cascata argentea sulle maniche del tailleur luminescente.

Coerenti con il mood le calzature: stivali aperti in punta realizzati con intrecci di tessuti e camperos scamosciati, ma non mancano sandali e tacchi alti.

L'amore per la natura si traduce nell'attenzione alla sostenibilità: emblematico il denim speciale tinto con la tecnologia Smart-Indigo, che permette di eliminare agenti chimici dannosi e di ridurre sensibilmente il consumo di acqua.



c.me.



