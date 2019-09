Cosa è erotico oggi? A spiegarlo ci pensa Alessandro Dell’Acqua con la prima sfilata co-ed per la donna e l’uomo di N°21. Una collezione che non cade mai nella trappola del genderless e dove gli abiti, tutti all'insegna della sensualità, diventano un mezzo per far parlare il corpo.

«Ho voluto una sfilata co-ed con le collezioni femminile e maschile, perché mi interessa dare un’unità narrativa alla mia idea di moda - ha dichiarato il direttore creativo, Alessandro Dell’Acqua -. L’erotismo si emancipa dalle espressioni esclusivamente sessuali e diventa un mezzo per parlare con il corpo. Ecco perché ho disegnato abiti uguali per la donna e per l’uomo».

La show si apre con una parata di look floreali, con giacche over contraddistinte da piccoli tagli che svelano e nascondono allo stesso tempo la pelle nuda.

Gli abiti scivolati in nylon stampato, con maniche oversize o monospalla lasciano il posto a completi ibridi, per lui e per lei, composti da ampi bermuda in cotone e camicie in cady, con colletti alti che si chiudono dietro al collo con lunghi fiocchi.

Le gonne in chiffon plissé sono lavate, come le camicie in pelle e le giacche in gazar, per ottenere effetti imperfetti e pesi alleggeriti.

La collezione disegnata da Dell’Acqua è una provocazione al politicamente corretto, in nome di un erotismo soft che sfida il perbenismo, raccontando l’atteggiamento naturale della donna e dell’uomo moderni.



c.bo.