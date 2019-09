Nella collezione Spring-Summer 2020 Marni si diletta in un esercizio stilistico che racconta della metamorfosi e degli archetipi di un'eleganza liberata da ogni preziosismo, dominata da stampe che rievocano scenari lussureggianti.



L'effetto è di estrema nonchalance: un folk che prende spunto dalla madre terra, partendo da un imprinting pittorico ispirato a una giungla che ingoia corpi e silhouette, trasformando gli abiti in bozzoli.



Le forme e le costruzioni, di ricercata architettura, sono etniche: i volumi si gonfiano quasi in una dimensione couture.



Il tocco dichiaratamente femminile è dato dagli abiti in rete e non viene meno nelle curve avvolgenti e nei tagli distorti e assemblati di gonne e camicie.



Gli accessori ribadiscono la design attitude della madre terra: borse come secchi e ceste da raccolto a mano, lineari ed essenziali, mono-orecchini giganti, infradito e scarpe dalle suole capovolte.



a.c.



