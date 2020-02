L'ex Macello di viale Molise è il set scelto da Remo Ruffini per presentare la terza edizione del progetto Moncler Genius, che da questa stagione accoglie nel team di creativi coinvolti il designer nordirlandese Jonathan Anderson, il quale ha rivisto per l'occasione i capi più iconici del suo brand, JW Anderson. Domenica lo spazio si aprirà anche al pubblico.

Ad accogliere gli oltre 3mila ospiti - tra cui l'attore Will Smith, che è anche testimonial del marchio - un'installazione di bici voluta per sottolineare l’apertura ad altri mondi extra piumino deluxe.

«Un piumino - ha commentato il creativo, che è anche direttore creativo di Loewe - deve assolvere una funzione ben precisa ed è un aspetto che ho sempre tenuto a mente disegnando questa collezione, reinterpretandolo attraverso il mio gusto per l'astrazione pura».

Nell'enorme spazio abbandonato 10 box diversi nascondono le collezioni dei vari 'genius' al lavoro per Moncler, ma c’è spazio anche per la collaborazione con Rimowa, da cui sono nate le valigie con led dove far apparire il messaggio che si vuole tramite un'app.

Tra le presentazioni più scenografiche delle 12 istallazioni messe in scena, quella di Craig Green, con stampanti che sembrano dar vita ai piumini, e quella di Sandro Mandrino, con acrobati che si arrampicano sulle pareti per mostrare i nuovi piumini bianchi su cui la luce disegna dei graffiti.

A dare una visione più femminile al progetto, ora che la collaborazione con Pier Paolo Piccioli si è conclusa, resta Simone Rocha, che porta tutti al cinema per un video ispirato a Fellini: si tratta della seconda citazione per il maestro nella stessa giornata, visto che nel pomeriggio era stato Alessandro Michele a dare un tributo all’autore di Otto e mezzo con la sfilata di Gucci.

Domenica lo spazio Moncler Genius agli ex Macelli si aprirà anche al pubblico e chi vorrà potrà accedere alla presentazione registrandosi sul sito del brand. Si prevede che saranno in tanti a mettersi in coda, ma non gli appartenenti al collettivo Macao. Il famoso centro sociale, che si trova a poca distanza dalla location, ha lanciato ieri sul suo profilo Instagram una campagna contro Moncler e il Comune di Milano, che ha concesso gli spazi, con l’hastag #sietefuorimoda.





MILANO WOMEN FW 20-21: MONCLER

