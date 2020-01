Il Canada, terra di origine dei due gemelli della moda più conosciuti e amati in tutto il mondo della moda, e la sua natura selvaggia si fondono ancora una volta con uno degli elementi di forza assoluta del fashion made in Italy, la raffinata sartoria italiana.



La chiave di lettura della sfilata co-ed di Dsquared2 è, come sempre, la sensualità maschile e femminile, che si esprime negli addominali appena esposti, nelle maniche tagliate delle camicie e nei gioielli pendenti con cristalli o piume di cuoio.



Le loro campagne, firmate dai nomi più importanti della fotografia mondiale - da Steven Klein a Mert & Marcus - scorrono assieme alle foto significative delle vite di Dean e Dan Caten su un maxischermo, come un campo da volley che definisce uno spazio da rodeo per il catwalk, che si illumina come la Union Jacket, bandiera britannica, sulla quale modelle e modelli si incrociano.

La collezione di celebrazione dei cinque lustri del marchio intende ricordare al mondo il punto di partenza e le caratteristiche vincenti del dna Dsquared2, come modernità e sartorialità, oltre alla cura dei dettagli. Un mix adottato da numerose celebrities per i loro tour mondiali: da Madonna a Christina Aguilera, da Jennifer Lopez a Beyoncé, da Ricky Martin a Maluma.

Per le fredde giornate invernali il capospalla d’elezione è il cappotto in versione Montgomery buffalo plaid o cardigan, per il massimo del calore e del comfort. Sia esso bomber, gilet o piumino, secondo il concetto dell'extra size dominante in pedana si fa super lungo, avvalendosi di inserti di pelle e frange.

Il cuore della collezione sta nella frase “love is…”, presa da una striscia della fumettista Kim Casali, ispirata a una serie di note disegnate per il suo futuro marito. Un prezioso tema dell’infanzia dei gemelli Caten, che hanno inserito questa frase nel classico font morbido in ricamo jacquard sulla maglieria.

L'accessorio è sempre fondamentale e con la sua forza evocativa definisce lo stile del look, donando grinta a piene mani. Must, solo per la donna, per la stagione invernale 2020 è il colbacco, anch'esso in maxi taglia.



Spazio anche alle borse, a mezzaluna o mini pocket, con frange in camoscio e medaglioni in metallo martellato. Nemmeno ai piedi valgono le mezze misure, grazie agli stivali biker con la punta quadra e platform nascosto da 10 centimetri o a quelli da cowboy, perfetti per i jeans, sia in versione Y-front sia con due girovita, uno calato sui fianchi, sbottonato, a mostrare invece zip e bottone nella seconda versione.

Lo show si è concluso con la stessa energia di quando Dean e Dan erano adolescenti e ballavano in discoteca: sono infatti usciti a salutare gli ospiti insieme alle Sister Sledge, sulle note dell'evergreen We are Family.



a.c.