Domenico Dolce e Stefano Gabbana hanno chiamato la loro collezione Dolce&Gabbana per il prossimo autunno inverno 2023/2024 Essence, allacciandosi all’essenza dell’eleganza, sia nel modo di vestire sia in tutto ciò che riguarda l’apparire, all’insegna di una forte individualità e di una critica nei confronti di tutto ciò che è mediocre.



«Il mondo è sommerso dalle immagini e da ogni sorta di distrazione - ha dichiarato Domenico Dolce -. Abbiamo sentito il forte bisogno di andare all’essenza di ciò che siamo». «Lo abbiamo fatto riducendo e tagliando tutto ciò che non è necessario», ha ribattuto Stefano Gabbana.



Una dichiarazione di intenti che non ha nulla a che fare con il minimalismo, riallacciandosi piuttosto al fascino dello stile dandy creato da Lord Brummel, che ha influito notevolmente sui movimenti culturali del XIX secolo e, ancora oggi, sul diktat della sartoria maschile.



Raffinato, eccentrico, nostalgico e oltre ogni regola, questo stile ha attraversato i secoli senza perdere la sua impronta fortemente provocatoria, partendo dal fatto che nell’abbigliamento maschile la semplicità è preferibile rispetto a un’eccessiva eccentricità.



Questi codici si sono tradotti nella passerella del Metropolitan, dove il nero del mare di Sicilia predominava e si materializzava in abiti sartoriali impeccabili, che convivevano con cappotti magistralmente tagliati. Un’esclusiva punta di grigio perla spezzava il moto perpetuo del colore nero, a volte sfociando nel bianco abbagliante di soli due completi pantaloni.



«Il nero è quasi violento nella sua intensità - ha detto Domenico Gabbana -. Abbiamo anche immaginato questa collezione come se fosse una foto in bianco e nero, senza tempo, perciò senza veemenze cromatiche legate alla temporaneità, ma con l’idea di renderla eterna».



Ogni singolo pezzo è eccezionale: l’occhio viene catturato dalla sperimentazione dei tagli, dai nuovi colletti e dalle nuove allacciature, che esaltano la complessità delle tecniche di modellistica e artigianalità.



Una sontuosa cappa nera o un tabarro sono indossati sulla pelle nuda. Sotto solo un paio di boxer, per dare risalto all’essenziale linee del corpo e alla costruzione dell’abito, ma soprattutto per conferire quell’aura dandy fatta di grazia e impertinenza, distinzione e moderazione.



Corsetti, guaine e tank su pantaloni fluidi diventano sfumature ardite che superano le barriere dei capi visibili, per far emergere l’intersezione tra originale ed eccentrico, mantenendo la fedeltà a un assioma sartoriale di stile.



Il viaggio alla ricerca dell’essenza sfocia anche nei pièces de résistance, serviti nella parte finale dello show, dove due giacche aderenti in crêpe bianco, tagliate da sinuosi motivi a clessidra, ricordano le famose giacche iconiche femminili della maison, arrotondate sui fianchi con un leggero effetto crinolina. Le spalle forti e autorevoli, in una sorta di due coni sovrapposti, modellano il corpo maschile in maniera impeccabile.



Presenti in front row ad applaudire estasiati Machine Gun Kelly, Blanco, Tony Effe, Twins Hadban, Abdulla Al Abdulla, Mariano Di Vaio e Palayo Diaz.

a.c.





MILANO MEN FW 23-24: DOLCE & GABBANA