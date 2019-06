Il lusso ecosostenibile di Stella McCartney è stato protagonista in apertura di Milano Moda Uomo, nei cortili interni di Casa Radice Fossati, uno dei più antichi esempi di architettura residenziale milanese.



La designer ha portato in scena una collezione di decisa impronta sartoriale, con dettagli rubati al mondo della tradizione di Savile Row, senza tralasciare omaggi al mondo del denim e quello sportivo.



L'attitudine, pur parlando di vero luxury, si fa disinvolta e per nulla rigida. Praticità all'insegna della più sofisticata nonchalance: la camicia a manica corta di un tenero maculato arancione, lontana dalle fogge consuete, si porta sopra la maglieria intarsiata unisex e diventa vezzosa grazie al lettering-print disposto in maniera circolare dello scrittore newyorchese Jonathan Safran Foer.

Un dettaglio irrinunciabile, che Stella ha desiderato veicolare in una sorta di collisione fra l’universo maschile e quello femminile, per raccontare il suo messaggio forte per la sostenibilità ambientale nell’industria della moda.



Un impatto che per quanto riguarda il fashion è segnalato in crescita: secondo alcune stime, il settore è ritenuto responsabile del 10% delle emissioni di CO2 globali e del 20% dell'inquinamento delle acque reflue.

Il jumpsuit non manca mai nell'armadio estivo secondo Stella McCartney: portato con camicie o T-shirt color bianco, l'importante è che segni bene la figura maschile e la metta in evidenza, in tessuti con effetto camouflage o con piccoli check.

Per gli accessori tre i modelli chiave: il marsupio porta bottiglia, la shopping e gli zaini.



Con l'impuntura che la fa da padrona, il marsupio diventa di uso quotidiano e trasversale, tra il formale e l'informale. La shopping esprime l'iconica di lavorazione artigianale, a doppio colore, all'insegna del lettering. Lo zaino diventa sacca a mano, tra grafismi e doppio colore.

Oltre alle scarpe con fibbia laterale di gusto british a effetto spazzolato lucido, spiccano le sneaker colorate e con tomaia alta, o le ciabatte da portare a volte con il calzino corto.