Thindown, il tessuto di piuma brevettato da Nipi, evolve nella versione Recycled, dove piuma e tessuto di contenimento sono interamente riciclati.

La novità è di scena in questi giorni a Milano Unica, che vede tra i focus la sostenibilità. Il brand presenta inoltre una capsule, “Atmosphere”, nata dalla collaborazione con il produttore di tessuti pregiati Fratelli Tallia di Delfino (Marzotto), che sarà disponibile per la stagione Fall-Winter 2020/21 e nel servizio Gentleman’s Wardrobe del noto lanificio biellese, dedicata al made to measure.

Thindown, che è certificato RDS (Responsibile Down Standard) e STANDARD 100 by OEKO-TEX, nella Classe I, è prodotto da Nipi-Natural Insulation Products Inc. in Italia presso l’unico stabilimento al mondo, che si trova a Chieti, in Abruzzo.

Nel 2018 ha realizzato 5,5 milioni di euro di fatturato, in aumento del 20% rispetto all’anno prima e, nelle stime del ceo e azionista di riferimento Paolo Bodo dovrebbe registrare un’analoga crescita anche per la fine del 2019.

Tra i progetti futuri annunciati da Bodo c’è lo sviluppo di Thindown in Europa, il consolidamento della presenza negli Usa, dove entro la fine del 2019 sarà avviata una filiale, e l’esplorazione della Cina, che quest’anno ha visto l’apertura di una filiale dedicata.

Con alcuni brand come Cucinelli, Max Mara, Burberry, Paul & Shark, Mackintosh ed Eddie Bauer sono inoltre allo studio progetti di co-branding e co-marketing.

e.f.

