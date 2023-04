Dopo il lancio della coperta in edizione limitata, lo scorso dicembre, Woolrich e Matt McCormick rinsaldano la loro liaison con una nuova colab legata a One of These Days, il brand di abbigliamento maschile del noto artista multimediale.

L’appuntamento per l’evento di lancio è fissato per domani 19 aprile, in piena Design Week, nello store della label in corso Venezia, dove saranno ospitate anche le opere d'arte di Matt McCormick.

Questa volta oggetto della creatività di McCormick sono otto capi in limited edition che rivisitano i classici dell’abbigliamento da lavoro, omaggio alla lunga storia di Woolrich nel mondo del workwear americano.

Tra le proposte l’overshirt in cotone felpato, che diventa la tavolozza per esprimere l’estro dell’artista, grazie a una lavorazione in jacquard intricata. L’offerta comprende inoltre delle T-shirt, una maglia girocollo e una giacca tre in uno all’insegna della versatilità.

Fil rouge è l’interpretazione di One of These Days del classico motivo delle coperte Woolrich. «Con questa collezione ho voluto rendere omaggio alla lunga storia di Woolrich e creare un motivo che caratterizzasse tutta l'offerta, permettendomi di realizzare una coperta che avevo sempre sognato di fare e che fosse fedele alla mia visione del brand, di cui sono sempre stato fan», è il commento di Matt McCormick, artista multimediale le cui opere si caratterizzano per una varietà di influenze culturali del West americano.

La collezione One of These Days x Woolrich sarà disponibile a partire da domani 19 aprile su oneofthesedays.com, Woolrich.com e in alcuni negozi Woolrich selezionati.