La scorsa notte ciò che ha reso eccezionale lo spettacolo diè l'aver presentato una collezione nata sullo sfondo della situazione sociale ed economica critica che sta vivendo l’America, o forse tutto il mondo, ma con uno sforzo catartico che proietta in un'altra dimensione.Una vera e propria esplorazione dei sentimenti che ogni persona sta vivendo in questo momento, in mezzo ad avvenimenti reali spaventosi, ma controbilanciati da una forza che fa leva sulla natura, la mitologia e persino lo sciamanesimo.Ecco allora che i parka colorati, sia corti che lunghi, sono ispirati a motivi di ali di farfalla e floreali, i peacoat vengono abbinati a gonne lunghe dello stesso tessuto e indossati con guanti lunghi fino al gomito, per un risultato elegante, ma nel tempo stesso rilassato, senza la drammaticità del dress-code classico.Sulla stessa lunghezza d'onda la sezione dedicata al jersey drappeggiato, che allude ai fasti di, resa celebre per gli abiti dal taglio scultoreo, dallo stile rigorosamente minimalista, e per le sue fonti d’ispirazione provenienti dalla purezza ellenica e dalla tradizione di antiche civiltà africane e indiane.Altuzarra ha reso omaggio a tutto questo e a quello che in questo momento sono le cose più importanti per ognuno di noi, fonte di consolazione e stella polare per la nostra vita: il misticismo e il rituale.Lo dimostra la parte dedicata alla sera, dove i parka in raso sono impreziositi da cristalli che raffigurano fantasie botaniche, perfette per la prima di un’opera a teatro o per un’altra occasione che ci porti in una dimensione fuori dal mondo.Un distacco emotivo che si traduce in capacità a lasciarsi andare consapevolmente alla spontaneità, per non essere travolti dalle continue sollecitazioni di sofferenza, mantenendo però il controllo di quanto accade.