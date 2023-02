Una cornice magica ha fatto da set-up allo sfilata di Rodarte della Fall-Winter 2023-2024, dedicata al mondo delle fate. All’interno della Williamsburg Savings Bank è stata allestita una mise en place d’argento, con lampadari e candele che illuminavano vassoi colmi di pane, cesti di frutta e torte su alzatine a più livelli, tutte ricoperte di glitter silver.

Un progetto condiviso dalle due sorelle Kate e Laura Mulleavy con la loro madre Victoria Rodart, artista di origine italo messicane, la quale ha disegnato alcune illustrazioni, che poi sono state ingrandite e posizionate su alcuni abiti della collezione.

Trattandosi di uno show di Rodarte, le fate non erano solo colorate, ma anche gotiche, con un make up ispirato ai Siouxsie Siuox.

Le sorelle Mulleavy hanno spesso amato cercare la bellezza nell’oscurità, che questa volta non risponde a qualcosa di angoscioso come nel passato, quando si ispirarono ai film horror giapponesi creando la collezione AI 2008-2009, ma che anzi vuole sottolineare il passare del tempo. Un riferimento presente nella palette cromatica, partita dal colore nero per passare gradualmente a quelli più accesi e glamour degli abiti da sera.



Ed ecco apparire una serie di abiti in maglia con maniche a campana, modelli in raso nero tagliati a sbieco, con dettagli vittoriani dati dagli inserti in pizzo a forma di V, o con body di velluto con maniche in montone e rifiniture in pizzo bianco, fino agli spettacolari dress sottoveste con frange di perline e maniche oversize, in velluto nero.

Nota di stravaganza che ha alimentato la fantasia di questa collezione sono gli abiti a bulbo realizzati interamente con frange metalliche, che riconfermano l’approccio creativo raffinato e onirico che ha reso Rodarte unico nel mondo della moda.