a.c.

Quando all’inizio dello spettacolo è apparsa, giornalista e attivista statunitense e cofondatrice della rivista femminile MS, a braccetto con due amici, si è subito intuito quale era la fonte di ispirazione diper questa stagione: le muse e le icone degli anni Settanta.Il moodboard di partenza sono state le donne che hanno fatto la storia dei diritti femminili di quei gli anni: oltre a Gloria Steinem, la cantante e attriceche fu la prima afroamericana a firmare un contratto con una major cinematografica di Hollywood, ma ancheche decise di recuperare la propria identità di donna e di artista riemergendo da una quotidianità fatta fin dall’infanzia di abusi e rinunce, fino aicona dell’opposizione pacifista alle guerre e convinta ambientalista.Il primo look che ha aperto lo show richiamava alla mente Gloria Steinem, occhiali da sole a scudo, micro pantaloncini e stivali al ginocchio. I richiami agli anni ’70 si sono poi succeduti con altri look che continuavano ad arrivare in passerella sotto forma di pantaloni a zampa, abiti corti con frange, capispalla in cashmere double face, giacche a doppiopetto, morbidi abiti in maglia con fluide maniche a campana.La tavolozza dei colori spaziava dalle sfumature di grafite e antracite ai toni più caldi del cioccolato e della castagna, con momenti cromatici di color merlot e color foresta.Gli accessori, per questa stagione, avevano un attitude più morbida e rilassata: dalle pochette con frange alle borse secchiello aereodinamiche, mentre gli stivali facevano da padrone su ogni look.Nel front row ad applaudire la collezione tante attrici, tra cui, insieme al governatore di New Yorke alla produttrice televisiva