Essedi, l'azienda produttrice di Antony Morato, spinge l'acceleratore su Am318, il brand nato nella Fall-Winter 2018 con una collezione di sneaker. Al via per la prossima Spring-Summer 2020 una capsule con Efisio Rocco Marras. Una proposta che valica i confini della calzatura, per proporre un total look genderless rivolto a un target wholesale alto, affidato alla showroom Spazio38.

La collezione è ispirata al mondo street degli anni Novanta, in cui la sfera cittadina, permeata da riferimenti punk e trash, incontra la linearità del contesto marinière. All'insegna del mix anche le linee, in bilico tra heritage e contemporary, con i volumi che si ampliano nelle proposte dai colori brillanti di gusto pop.

Le felpe si caratterizzano per le bande a contrasto, le T-shirt giocano con effetti patchwork tridimensionali e si abbinano ai panta cargo over, alle proposte in denim e ai jogger optando per una palette cromatica ben definita per ogni look: il rosso corallo sposa il rosa confetto, il navy si abbina al grigio mélange, con bande color blocking bianco e blu a fare da contrapposizione.

A completare la proposta due nuovi modelli di sneaker, che si aggiungono alle Arrow e Dart, lanciati nella collezioni precedenti di Am318: stile skater per le Rookie, appeal chunky per le Wave, entrambe caratterizzate da patch in gomma e applicazioni bicolor.

Le proposte, che hanno un entry price sell out di circa 139 euro, sono distribuite a livello internazionale da Spazio 38 negli headquarter di Milano e nella showroom di Parigi, in occasione della fashion week.