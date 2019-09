In occasione della Paris Fashion Week, Diesel svela su due progetti green, con il lancio del marchio giapponese eco-sostenibile Readymade, quinta colab del progetto Red Tag, e della The (Re)Collection, capsule in collaborazione con Coca-Cola.



Domani 28 settembre a Parigi, presso Galeries Lafayette, verrà presentata a livello mondiale la capsule di 12 capi – tra cui giacca da lavoro in denim unisex caratterizzata da impunture rosse blasonate dal logo Coca-Cola, pantaloni work in denim con un taglio ampio e short da donna con la scritta Coca-Cola in Spencerian Script – realizzata con materiali come il Pet riciclato derivante dalle bottiglie di plastica e da cotone riqualificato.

All'evento di lancio di Parigi seguiranno una serie di happening collaterali che si svolgeranno a Londra, Berlino, Milano, Tokyo, Shanghai, Amsterdam e New York.

Presentata ieri, 26 settembre, The (Re)Collection è disponibile esclusivamente online, a partire da oggi 27 settembre, scannerizzando un qualsiasi logo di riciclo nel mondo, che dà accesso a un sito nascosto su Diesel.com dove poterla acquistare.

Con il progetto Diesel Red Tag l’azienda celebra la quinta colab in chiave di sostenibilità, sposando il brand di up-cycling Readymade, a cura di Yuta Hosokowa: una liason che segue quelle con Shayne Oliver di Hood By Air, Glenn Martens di Y/Project, Gosha Rubchinskiy di GR-Uniforma e più recentemente Samuel Ross di A-Cold-Wall.

«In considerazione dell'ambiente globale e delle pratiche sostenibili, ho creato una collezione con Diesel a partire da una montagna di vecchi capi in denim», ha spiegato Hosokowa.

Infatti lo stilista nipponico ha creato per Diesel una capsule ultra limitata composta da 250 pezzi di sei modelli realizzati a mano personalmente, tra cui una giacca con colletto western, una giacca utility, una borsa da viaggio, un cappellino da baseball e due paia di jeans, frutto di un assemblaggio ingegnoso con avanzi di denim e rilavorato e riprodotto in pezzi interamente nuovi.

Il brand giapponese, fondato nel 2013, è conosciuto internazionalmente per l’utilizzo di tessuti provenienti da tende militari e sacche da viaggio vintage. L’obiettivo di Hosokowa è promuovere la pace mostrando come capi di abbigliamento militare - quindi legati alla guerra - possano essere trasformati in un prodotto di Alta Moda.