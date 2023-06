Matthew M. Williams, direttore creativo di Givenchy, fin dal suo esordio nella maison ha cercato sempre di semplificare la costruzione degli abiti, partendo dall’elemento funzionale come espressione di individualità, per ogni singolo corpo.



La collezione uomo primavera-estate 2024, presentata nel cortile dell’Hotel National des Invalides a Parigi, non fa eccezione, anzi conferma la perfetta continuazione della ricerca di uno stile maschile audace, che esplora una gamma di strutture in grado di creare un ensemble capace di mettere in mostra il meglio della griffe.



Il classico abbigliamento formale, nei toni del bianco, nero e grigio, si alterna a un approccio rilassato, con camicie e cravatte con colletto, abbinate a giacche utilitary, fino a canotte con pantaloni morbidi e maglioni oversize.



La silhouette si trasforma nella ricerca di capi indispensabili del guardaroba, arricchiti da tecniche e tessuti di lusso come le magliette longline e i capi in jersey che si rifanno alle proporzioni fluttuanti dei pantaloni cargo a gamba larga e di quelli chino extralarge, chiusi da ganci sovrapposti.



La palette colori parte dai colori tenui, amati da Williams, fino ad arrivare a tocchi di giallo luminoso, di rosa “chew gum” e al rosso, aggiungendo una scala cromatica adatta alle calde stagioni primaverili ed estive.

La vera estetica luxury di Givenchy risiede nei blazer sartoriali dalle spalle decise, mentre i cappotti sono morbidi e i gilet a maniche corte sono perfettamente aderenti, abbinati a T-shirt bianche con dettagli circolari e pantaloni punteggiati di borchie argento.

Queste visioni retro-futuristiche sono completate dagli accessori: dalle calzature composte da mocassini lucidi e stivaletti fino alle borse, alle pochette a tracolla, agli zaini e agli occhiali da sole che reinterpretano le forme classiche con montature ovali minimal in metallo satinato.

I bijoux rendono omaggio a Hubert de Givenchy con il tema delle orchidee, uno dei fiori preferiti dal fondatore, enfatizzando lo spirito artigianale della collezione, con singoli fiori forgiati a mano.



a.c.





PARIS MEN SS 2024: GIVENCHY