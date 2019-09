Dolcezza nella palette, dove il rosa pastello e il pervinca incantano, ma anche tanta determinazione nella collezione Loewe, disegnata da Jonathan Anderson e presentata nello spazio immacolato presso la Maison de l’Unesco, tra vasi di erba della Pampas e geodi monolitiche di ametista.



Gli abiti parlano di un'eleganza patrizia, dove estremi di femminilità e lusso si elevano ad altezze eteree.



Le linee sono pulite, come fuggevoli combinazioni associate a un tocco di teatralità: il pizzo geometrico, la guipure, lo Chantilly e la marguerite sono protagonisti con i cotoni opachi e il raso giapponese, alternati al macramé circolare, ai fiocchi in organza e alle nervature di voile, per creare preziosi effetti di vedo-non-vedo dal sapore artigianale.



Sicura del suo potere seduttivo, la donna di Loewe ama giocare con gli elementi del lessico boudoir, puntando su nuove forme a paniere decostruite ed esplorando l’ornamento attraverso una ponderata armonia fra tessuti croccanti e superfici sovrapposte: viene così messa in discussione la relazione tra interno ed esterno.



Un guardaroba mai senza il modello cappa, dal coprispalle in maglia ai poncho ondulati dalle maniche eccentriche, per un nude-look d’effetto che focalizza l’attenzione sulle spalle ricoperte di delicate frange, perle e perline in legno.



La collezione introduce tra gli accessori la Balloon bag: un modello a cestino dalle forme scolpite, disponibile in tre misure e realizzato in materiali pregiati, come il levigato vitello, la rafia lavorata all’uncinetto e la classica tela.



Regina della sera è la classica pochette Heel, in una versione miniatura realizzata in pellami esotici, come lucertola e coccodrillo, decorata da raffinate bordature in marabù, nappine con frange e una spilla in cristallo a forma di ibisco.



Il piede è coperto anche d'estate, grazie a mule affiancate da scarpe tango in vernice con il tacco lamellato. Ma non mancano i tradizionali mocassini, in veste di cuissard in suede, dalla punta squadrata ma sempre seducenti.



a.c.



