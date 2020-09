Ogni collezione disegnata da Maria Grazia Chiuri è concepita come un progetto composto da una serie di pezzi capaci di accogliere i corpi delle donne che li indossano, è al tempo stesso una riflessione sulle trasformazioni della società.

Una progettista, la designer, calata nel suo tempo e interessata a un doppio movimento: quello della vita e quello della moda, che sta cambiando radicalmente i nostri comportamenti, abitudini e rituali.

Una riflessione che per Dior diventa un dialogo tra tessuti e corpi, composto da poesie visuali, che Maria Grazia Chiuri mette in atto attraverso l’ispirazione del lavoro di Lucia Marcucci, la femminista del collage delle parole, della progettista-designer Nanni Strada e della regista Alina Marazzo, che precede lo show, racchiuso in una cattedrale gotica dalle grandi vetrate, installate nei giardini de Les Tuileries.

Un tappeto musicale di note del Sangu di Rosa, opera corale cantata dal vivo da 12 soprani e mezzo soprani, e gli estratti dei Voceri, repertorio musicale delle cerimonie funebri corse, introducono le modelle, che con passo quasi liturgico illuminano il buio, con cappotti colorati a righe, tailleur, gonne e pantaloni con coulisse, camicie che diventano tuniche, per una contaminazione dall'effetto collage.

La stessa passione si trova nella ricerca dei tessuti morbidi che non irrigidiscono le forme, ma seguono ogni corpo in un rapporto intimo: mussoline di seta per abiti lunghi, chiffon su cui sono applicate piccole perline ricamate, lini e cotoni e pizzo completano liberamente il continuo mix tra materiale e tecnica.

La palette colori completa questo processo, scegliendo gli azzurri opachi che si stemperano nell’ocra scuro, per poi spegnersi nell’arancio.

Intensa lezione di moda e di vita che trasforma un progetto in una collezione di abiti, che pone l’attenzione sulla forza della cultura femminile e la sua espressione rinnovatrice in un mondo che sta cambiando, o si sta ricostruendo senza contraddizioni.





PARIS WOMEN SS 2021: DIOR

1 / 87 ( Ph. Imaxtree) 2 von 87 Condividere 2 / 87 ( Ph. Imaxtree) 3 von 87 Condividere 3 / 87 ( Ph. Imaxtree) 4 von 87 Condividere 4 / 87 ( Ph. Imaxtree) 5 von 87 Condividere 5 / 87 ( Ph. Imaxtree) 6 von 87 Condividere 6 / 87 ( Ph. Imaxtree) 7 von 87 Condividere 7 / 87 ( Ph. Imaxtree) 8 von 87 Condividere 8 / 87 ( Ph. Imaxtree) 9 von 87 Condividere 9 / 87 ( Ph. Imaxtree) 10 von 87 Condividere 10 / 87 ( Ph. Imaxtree) 11 von 87 Condividere 11 / 87 ( Ph. Imaxtree) 12 von 87 Condividere 12 / 87 ( Ph. Imaxtree) 13 von 87 Condividere 13 / 87 ( Ph. Imaxtree) 14 von 87 Condividere 14 / 87 ( Ph. Imaxtree) 15 von 87 Condividere 15 / 87 ( Ph. Imaxtree) 16 von 87 Condividere 16 / 87 ( Ph. Imaxtree) 17 von 87 Condividere 17 / 87 ( Ph. Imaxtree) 18 von 87 Condividere 18 / 87 ( Ph. Imaxtree) 19 von 87 Condividere 19 / 87 ( Ph. Imaxtree) 20 von 87 Condividere 20 / 87 ( Ph. Imaxtree) 21 von 87 Condividere 21 / 87 ( Ph. Imaxtree) 22 von 87 Condividere 22 / 87 ( Ph. Imaxtree) 23 von 87 Condividere 23 / 87 ( Ph. Imaxtree) 24 von 87 Condividere 24 / 87 ( Ph. Imaxtree) 25 von 87 Condividere 25 / 87 ( Ph. Imaxtree) 26 von 87 Condividere 26 / 87 ( Ph. Imaxtree) 27 von 87 Condividere 27 / 87 ( Ph. Imaxtree) 28 von 87 Condividere 28 / 87 ( Ph. Imaxtree) 29 von 87 Condividere 29 / 87 ( Ph. Imaxtree) 30 von 87 Condividere 30 / 87 ( Ph. Imaxtree) 31 von 87 Condividere 31 / 87 ( Ph. Imaxtree) 32 von 87 Condividere 32 / 87 ( Ph. Imaxtree) 33 von 87 Condividere 33 / 87 ( Ph. Imaxtree) 34 von 87 Condividere 34 / 87 ( Ph. Imaxtree) 35 von 87 Condividere 35 / 87 ( Ph. Imaxtree) 36 von 87 Condividere 36 / 87 ( Ph. Imaxtree) 37 von 87 Condividere 37 / 87 ( Ph. Imaxtree) 38 von 87 Condividere 38 / 87 ( Ph. Imaxtree) 39 von 87 Condividere 39 / 87 ( Ph. Imaxtree) 40 von 87 Condividere 40 / 87 ( Ph. Imaxtree) 41 von 87 Condividere 41 / 87 ( Ph. Imaxtree) 42 von 87 Condividere 42 / 87 ( Ph. Imaxtree) 43 von 87 Condividere 43 / 87 ( Ph. Imaxtree) 44 von 87 Condividere 44 / 87 ( Ph. Imaxtree) 45 von 87 Condividere 45 / 87 ( Ph. Imaxtree) 46 von 87 Condividere 46 / 87 ( Ph. Imaxtree) 47 von 87 Condividere 47 / 87 ( Ph. Imaxtree) 48 von 87 Condividere 48 / 87 ( Ph. Imaxtree) 49 von 87 Condividere 49 / 87 ( Ph. Imaxtree) 50 von 87 Condividere 50 / 87 ( Ph. Imaxtree) 51 von 87 Condividere 51 / 87 ( Ph. Imaxtree) 52 von 87 Condividere 52 / 87 ( Ph. Imaxtree) 53 von 87 Condividere 53 / 87 ( Ph. Imaxtree) 54 von 87 Condividere 54 / 87 ( Ph. Imaxtree) 55 von 87 Condividere 55 / 87 ( Ph. Imaxtree) 56 von 87 Condividere 56 / 87 ( Ph. Imaxtree) 57 von 87 Condividere 57 / 87 ( Ph. Imaxtree) 58 von 87 Condividere 58 / 87 ( Ph. Imaxtree) 59 von 87 Condividere 59 / 87 ( Ph. Imaxtree) 60 von 87 Condividere 60 / 87 ( Ph. Imaxtree) 61 von 87 Condividere 61 / 87 ( Ph. Imaxtree) 62 von 87 Condividere 62 / 87 ( Ph. Imaxtree) 63 von 87 Condividere 63 / 87 ( Ph. Imaxtree) 64 von 87 Condividere 64 / 87 ( Ph. Imaxtree) 65 von 87 Condividere 65 / 87 ( Ph. Imaxtree) 66 von 87 Condividere 66 / 87 ( Ph. Imaxtree) 67 von 87 Condividere 67 / 87 ( Ph. Imaxtree) 68 von 87 Condividere 68 / 87 ( Ph. Imaxtree) 69 von 87 Condividere 69 / 87 ( Ph. Imaxtree) 70 von 87 Condividere 70 / 87 ( Ph. Imaxtree) 71 von 87 Condividere 71 / 87 ( Ph. Imaxtree) 72 von 87 Condividere 72 / 87 ( Ph. Imaxtree) 73 von 87 Condividere 73 / 87 ( Ph. Imaxtree) 74 von 87 Condividere 74 / 87 ( Ph. Imaxtree) 75 von 87 Condividere 75 / 87 ( Ph. Imaxtree) 76 von 87 Condividere 76 / 87 ( Ph. Imaxtree) 77 von 87 Condividere 77 / 87 ( Ph. Imaxtree) 78 von 87 Condividere 78 / 87 ( Ph. Imaxtree) 79 von 87 Condividere 79 / 87 ( Ph. Imaxtree) 80 von 87 Condividere 80 / 87 ( Ph. Imaxtree) 81 von 87 Condividere 81 / 87 ( Ph. Imaxtree) 82 von 87 Condividere 82 / 87 ( Ph. Imaxtree) 83 von 87 Condividere 83 / 87 ( Ph. Imaxtree) 84 von 87 Condividere 84 / 87 ( Ph. Imaxtree) 85 von 87 Condividere 85 / 87 ( Ph. Imaxtree) 86 von 87 Condividere 86 / 87 ( Ph. Imaxtree) 87 von 87 Condividere 87 / 87 ( Ph. Imaxtree) 88 von 87 Condividere