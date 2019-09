È all'insegna del sample remix la nuova collezione Off-White, senza Virgil Abloh a chiudere lo show, dove i codici della moda anni ’90 si scontrano e convivono, a partire dai tessuti tecnici che brulicano di stampe materiche destinate ad apocalittici destini, di pelle con costellazioni di buchi o sguarci e di reti che avvolgono il corpo.



Gli appunti consegnati dal direttore creativo - a cui è stato ordinato dal medico di ritagliarsi un periodo di tre mesi di riposo, lontano da tutti e dai riflettori del fashion-system - al suo team avevano un'indicazione ben precisa, quella di comunicare alle nuove generazioni che qualsiasi cosa può essere raggiunta attraverso lo studio.



Il punto di partenza dello stesso Abloh sono stati gli studi all’Università del Wisconsin e, in particolare, l'approfondimento su temi come la fisica e lo spazio, che tornano alla ribalta nella collezione.



Non ci sono solo codici concettuali in pedana ma anche umoristici, come l'accenno affettuoso ai cappelli dei Cheesehead, indossati dai fan dei Green Bay Packers Nfl in occasione di eventi sportivi, qui trasformati in borse a forma di Emmental.



Così il tailoring incontra lo streetwear, con blazer monopetto destrutturati dalla vestibilità standard abbinati a gonne longuette dal taglio asimmetrico o body athleisure ricoperti di maglie a rete seamless.



Pantaloni over convivono con buchi-oblò, abiti sottana dall'abbottonatura alta sono portati con boot o sfoggiano inserti in maglia che si fermano su ruche a sbieco. Ma anche anorak e impermeabili avvolgono il corpo.



Se di giorno regnano incontrastate le citazioni techno - alternando nylon spalmato iridescente, cotone-carta tecnico resinato, cotone spalmato di vinile, rete di nylon leggero, nylon senza cuciture -, la sera si fa fastosa e colorata, srotolando metri e metri di stoffa, sempre raffinata.



Maxi e in perfetta pendant cromatica con l'abbigliamento sono le bag a rete, che seguono e completano il mood della collezione, senza però distogliere l’attenzione dai capi.



a.c.



