Il sapore del viaggio, per un look dall'allure cosmopolita ispirato al passato. Il nuovo guardaroba Saint Laurent gioca con scollature profonde, ricami scintillanti e stampe paisley dorate, per look dai volumi morbidi abbinati ad accessori come turbanti, pendenti etnici e orecchini berberi.



Una femminilità che riporta la mente agli anni ’70 della Russian Collection e alla figura di Loulou de La Falaise, la musa di Yves Saint Laurent, dove i pantaloni a vita bassa si abbinano a capispalla come blazer corti in vita. Un look che si colora di uno spettacolo di luci, dovute alla scelta di tessuti dorati e preziosi, per un classico senza tempo.



In passerella dominano fluidità e una grande vestibilità. Vero must della collezione quel mondo in giacca e pantaloni che segue con linee sinuose le curve femminili senza evidenziarne i contorni, accompagnato da accessori come sandali gioiello o cuissard in pelle al ginocchio.



L’esercizio di stile di Anthony Vaccarello traspone i print della maison su preziosi abiti da sera. Il tutto all'insegna di un effetto di nudo e vestito, che esalta l’indiscussa femminilità della donna Saint Laurent: una donna come Naomi Campbell, che ha chiuso lo show.



I vip non sono mancati nemmeno in front row: da Salma Hayek a Charlotte Casiraghi, Kate Moss, Cindy Crawford, Eva Herzigova, Catherine Deneuve e Amber Valletta, fino a Zoe Kravitz, Charlotte Gainsbourg, Ezra Miller e Andie MacDowell.



a.c.



PARIS WOMEN SS 2020: SAINT LAURENT 1 / 88 ( Ph. Imaxtree) 2 von 88 Teilen 2 / 88 ( Ph. Imaxtree) 3 von 88 Teilen 3 / 88 ( Ph. Imaxtree) 4 von 88 Teilen 4 / 88 ( Ph. Imaxtree) 5 von 88 Teilen 5 / 88 ( Ph. Imaxtree) 6 von 88 Teilen 6 / 88 ( Ph. Imaxtree) 7 von 88 Teilen 7 / 88 ( Ph. Imaxtree) 8 von 88 Teilen 8 / 88 ( Ph. Imaxtree) 9 von 88 Teilen 9 / 88 ( Ph. Imaxtree) 10 von 88 Teilen 10 / 88 ( Ph. Imaxtree) 11 von 88 Teilen 11 / 88 ( Ph. Imaxtree) 12 von 88 Teilen 12 / 88 ( Ph. Imaxtree) 13 von 88 Teilen 13 / 88 ( Ph. Imaxtree) 14 von 88 Teilen 14 / 88 ( Ph. Imaxtree) 15 von 88 Teilen 15 / 88 ( Ph. Imaxtree) 16 von 88 Teilen 16 / 88 ( Ph. Imaxtree) 17 von 88 Teilen 17 / 88 ( Ph. Imaxtree) 18 von 88 Teilen 18 / 88 ( Ph. Imaxtree) 19 von 88 Teilen 19 / 88 ( Ph. Imaxtree) 20 von 88 Teilen 20 / 88 ( Ph. Imaxtree) 21 von 88 Teilen 21 / 88 ( Ph. Imaxtree) 22 von 88 Teilen 22 / 88 ( Ph. Imaxtree) 23 von 88 Teilen 23 / 88 ( Ph. Imaxtree) 24 von 88 Teilen 24 / 88 ( Ph. Imaxtree) 25 von 88 Teilen 25 / 88 ( Ph. Imaxtree) 26 von 88 Teilen 26 / 88 ( Ph. Imaxtree) 27 von 88 Teilen 27 / 88 ( Ph. Imaxtree) 28 von 88 Teilen 28 / 88 ( Ph. Imaxtree) 29 von 88 Teilen 29 / 88 ( Ph. Imaxtree) 30 von 88 Teilen 30 / 88 ( Ph. Imaxtree) 31 von 88 Teilen 31 / 88 ( Ph. Imaxtree) 32 von 88 Teilen 32 / 88 ( Ph. Imaxtree) 33 von 88 Teilen 33 / 88 ( Ph. Imaxtree) 34 von 88 Teilen 34 / 88 ( Ph. Imaxtree) 35 von 88 Teilen 35 / 88 ( Ph. Imaxtree) 36 von 88 Teilen 36 / 88 ( Ph. Imaxtree) 37 von 88 Teilen 37 / 88 ( Ph. Imaxtree) 38 von 88 Teilen 38 / 88 ( Ph. Imaxtree) 39 von 88 Teilen 39 / 88 ( Ph. Imaxtree) 40 von 88 Teilen 40 / 88 ( Ph. Imaxtree) 41 von 88 Teilen 41 / 88 ( Ph. Imaxtree) 42 von 88 Teilen 42 / 88 ( Ph. Imaxtree) 43 von 88 Teilen 43 / 88 ( Ph. Imaxtree) 44 von 88 Teilen 44 / 88 ( Ph. Imaxtree) 45 von 88 Teilen 45 / 88 ( Ph. Imaxtree) 46 von 88 Teilen 46 / 88 ( Ph. Imaxtree) 47 von 88 Teilen 47 / 88 ( Ph. Imaxtree) 48 von 88 Teilen 48 / 88 ( Ph. Imaxtree) 49 von 88 Teilen 49 / 88 ( Ph. Imaxtree) 50 von 88 Teilen 50 / 88 ( Ph. Imaxtree) 51 von 88 Teilen 51 / 88 ( Ph. Imaxtree) 52 von 88 Teilen 52 / 88 ( Ph. Imaxtree) 53 von 88 Teilen 53 / 88 ( Ph. Imaxtree) 54 von 88 Teilen 54 / 88 ( Ph. Imaxtree) 55 von 88 Teilen 55 / 88 ( Ph. Imaxtree) 56 von 88 Teilen 56 / 88 ( Ph. Imaxtree) 57 von 88 Teilen 57 / 88 ( Ph. Imaxtree) 58 von 88 Teilen 58 / 88 ( Ph. Imaxtree) 59 von 88 Teilen 59 / 88 ( Ph. Imaxtree) 60 von 88 Teilen 60 / 88 ( Ph. Imaxtree) 61 von 88 Teilen 61 / 88 ( Ph. Imaxtree) 62 von 88 Teilen 62 / 88 ( Ph. Imaxtree) 63 von 88 Teilen 63 / 88 ( Ph. Imaxtree) 64 von 88 Teilen 64 / 88 ( Ph. Imaxtree) 65 von 88 Teilen 65 / 88 ( Ph. Imaxtree) 66 von 88 Teilen 66 / 88 ( Ph. Imaxtree) 67 von 88 Teilen 67 / 88 ( Ph. Imaxtree) 68 von 88 Teilen 68 / 88 ( Ph. Imaxtree) 69 von 88 Teilen 69 / 88 ( Ph. Imaxtree) 70 von 88 Teilen 70 / 88 ( Ph. Imaxtree) 71 von 88 Teilen 71 / 88 ( Ph. Imaxtree) 72 von 88 Teilen 72 / 88 ( Ph. Imaxtree) 73 von 88 Teilen 73 / 88 ( Ph. Imaxtree) 74 von 88 Teilen 74 / 88 ( Ph. Imaxtree) 75 von 88 Teilen 75 / 88 ( Ph. Imaxtree) 76 von 88 Teilen 76 / 88 ( Ph. Imaxtree) 77 von 88 Teilen 77 / 88 ( Ph. Imaxtree) 78 von 88 Teilen 78 / 88 ( Ph. Imaxtree) 79 von 88 Teilen 79 / 88 ( Ph. Imaxtree) 80 von 88 Teilen 80 / 88 ( Ph. Imaxtree) 81 von 88 Teilen 81 / 88 ( Ph. Imaxtree) 82 von 88 Teilen 82 / 88 ( Ph. Imaxtree) 83 von 88 Teilen 83 / 88 ( Ph. Imaxtree) 84 von 88 Teilen 84 / 88 ( Ph. Imaxtree) 85 von 88 Teilen 85 / 88 ( Ph. Imaxtree) 86 von 88 Teilen 86 / 88 ( Ph. Imaxtree) 87 von 88 Teilen 87 / 88 ( Ph. Imaxtree) 88 von 88 Teilen 88 / 88 ( Ph. Imaxtree) 89 von 88 Teilen