Ciak, si gira e il regista è uno che non ti aspetti. La sfilata di Dsquared2 si apre infatti all’insegna della Rocco Siffredi Produzioni, con una carrellata delle immagini dei suoi film hard che ormai sono diventati delle icone, e con lui compare in carne e ossa sia come regista su un set improvvisato, sia come modello, indossando una T-shirt rossa con la scritta Vip, dove la p, più che indicare una persona, indica “quella” parte del corpo. Siffredi ha anche realizzato per la griffe una cintura con la scritta Pussy, un top e le ciabatte da piscina.



L’atmosfera dello show co-ed si scalda uscita dopo uscita, prendendo spunto dalle atmosfere di Palm Beach e dei suoi country club per ricchi, che Dean e Dan Caten immaginano catapultati nel mondo del cinema per adulti: il loro guardaroba è un mix di essentials preppy e dettagli audaci.



Sfilano la polo a righe con le calze a rombi, la gonna femminile ispirata al tennis abbinata alla giacca doppiopetto e al filo di perle, ma con il tocco trasgressivo dei sandali metallizzati decorati con foglie di marjiuana, i jeans scoloriti per l’uomo, ispirati a una silhouette degli anni Duemila, con una zip sul retro a svelare maliziosamente la biancheria intima.



Ricompare la “linguaccia” dei Rolling Stones sulla canotta maschile e sul top femminile con perline. Sempre a proposito di denim, si fa notare il modello con cuciture e stelle, con il giubbotto American style e il berretto logato.



MILANO MEN SS 2024: DSQUARED2

1 / 56 ( Ph. Imaxtree) 2 von 56 Condividere 2 / 56 ( Ph. Imaxtree) 3 von 56 Condividere 3 / 56 ( Ph. Imaxtree) 4 von 56 Condividere 4 / 56 ( Ph. Imaxtree) 5 von 56 Condividere 5 / 56 ( Ph. Imaxtree) 6 von 56 Condividere 6 / 56 ( Ph. Imaxtree) 7 von 56 Condividere 7 / 56 ( Ph. Imaxtree) 8 von 56 Condividere 8 / 56 ( Ph. Imaxtree) 9 von 56 Condividere 9 / 56 ( Ph. Imaxtree) 10 von 56 Condividere 10 / 56 ( Ph. Imaxtree) 11 von 56 Condividere 11 / 56 ( Ph. Imaxtree) 12 von 56 Condividere 12 / 56 ( Ph. Imaxtree) 13 von 56 Condividere 13 / 56 ( Ph. Imaxtree) 14 von 56 Condividere 14 / 56 ( Ph. Imaxtree) 15 von 56 Condividere 15 / 56 ( Ph. Imaxtree) 16 von 56 Condividere 16 / 56 ( Ph. Imaxtree) 17 von 56 Condividere 17 / 56 ( Ph. Imaxtree) 18 von 56 Condividere 18 / 56 ( Ph. Imaxtree) 19 von 56 Condividere 19 / 56 ( Ph. Imaxtree) 20 von 56 Condividere 20 / 56 ( Ph. Imaxtree) 21 von 56 Condividere 21 / 56 ( Ph. Imaxtree) 22 von 56 Condividere 22 / 56 ( Ph. Imaxtree) 23 von 56 Condividere 23 / 56 ( Ph. Imaxtree) 24 von 56 Condividere 24 / 56 ( Ph. Imaxtree) 25 von 56 Condividere 25 / 56 ( Ph. Imaxtree) 26 von 56 Condividere 26 / 56 ( Ph. Imaxtree) 27 von 56 Condividere 27 / 56 ( Ph. Imaxtree) 28 von 56 Condividere 28 / 56 ( Ph. Imaxtree) 29 von 56 Condividere 29 / 56 ( Ph. Imaxtree) 30 von 56 Condividere 30 / 56 ( Ph. Imaxtree) 31 von 56 Condividere 31 / 56 ( Ph. Imaxtree) 32 von 56 Condividere 32 / 56 ( Ph. Imaxtree) 33 von 56 Condividere 33 / 56 ( Ph. Imaxtree) 34 von 56 Condividere 34 / 56 ( Ph. Imaxtree) 35 von 56 Condividere 35 / 56 ( Ph. Imaxtree) 36 von 56 Condividere 36 / 56 ( Ph. Imaxtree) 37 von 56 Condividere 37 / 56 ( Ph. Imaxtree) 38 von 56 Condividere 38 / 56 ( Ph. Imaxtree) 39 von 56 Condividere 39 / 56 ( Ph. Imaxtree) 40 von 56 Condividere 40 / 56 ( Ph. Imaxtree) 41 von 56 Condividere 41 / 56 ( Ph. Imaxtree) 42 von 56 Condividere 42 / 56 ( Ph. Imaxtree) 43 von 56 Condividere 43 / 56 ( Ph. Imaxtree) 44 von 56 Condividere 44 / 56 ( Ph. Imaxtree) 45 von 56 Condividere 45 / 56 ( Ph. Imaxtree) 46 von 56 Condividere 46 / 56 ( Ph. Imaxtree) 47 von 56 Condividere 47 / 56 ( Ph. Imaxtree) 48 von 56 Condividere 48 / 56 ( Ph. Imaxtree) 49 von 56 Condividere 49 / 56 ( Ph. Imaxtree) 50 von 56 Condividere 50 / 56 ( Ph. Imaxtree) 51 von 56 Condividere 51 / 56 ( Ph. Imaxtree) 52 von 56 Condividere 52 / 56 ( Ph. Imaxtree) 53 von 56 Condividere 53 / 56 ( Ph. Imaxtree) 54 von 56 Condividere 54 / 56 ( Ph. Imaxtree) 55 von 56 Condividere 55 / 56 ( Ph. Imaxtree) 56 von 56 Condividere 56 / 56 ( Ph. Imaxtree) 57 von 56 Condividere

La camicia si sbrindella, lasciando intravedere il petto nudo con tatuaggi, e si accompagna ai pantaloni zampati luccicanti. Il tessuto usato per le cravatte maschili diventa una minigonna, da portare con una giacca bouclé e una camicia.Gran finale con un altro mito, la top modelpiù seducente che mai, fasciata da un abito nero con una grande spilla a forma di aragosta. «La sfilata? - commentano i due stilisti -. Potremmo definirla sensuale. Anzi, sessuale».a.b.