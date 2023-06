Sembrava un iter semplice e invece, come sempre, a metterci lo zampino sono state le lungaggini che ostacolano i meccanismi decisionali a tutti i livelli in Italia. L’edizione di Altaroma di luglio non si farà. Lo ha confermato l’assessore al Turismo con delega alla moda Alessandro Onorato. La società è in liquidazione dallo scorso gennaio, ma si attendeva in tempi brevi la nascita di una Fondazione, che avrebbe dovuto ereditarne gli asset.

Lo aveva promesso a gennaio Onorato: «Dovremo riuscire a presentarci con questa nuova veste a luglio, per il prossimo appuntamento con la kermesse. L’intento è attirare nuovi player e grandi brand, oltre a sponsor che aiutino a far rinascere la moda a Roma». E invece, ha dichiarato pochi giorni fa, l’iter ha subito un rallentamento, «dovuto al cambio di vertice alla Regione, l’ente che insieme alla Camera di Commercio ha maggior peso decisionale».

Come ha raccontato in un’intervista ad Artribune Silvia Venturini Fendi, presidente di Altaroma dal 2010, «probabilmente c’è stato un cambio di rotta sul quale auspico che le istituzioni interessate abbiano, finalmente, trovato un solido accordo».

Parliamo, oltre alla Regione, di realtà come il Comune di Roma e la Camera di Commercio.

Per Silvia Venturini Fendi, la mancanza di una seria collaborazione è il vero vulnus che ha ostacolato fortemente le enormi potenzialità di una società costretta a «un’attività progressiva di resistenza e di difesa».

Dopo 21 anni, la kermesse che ha mirato a differenziarsi da Firenze e Milano, puntando sulla ricerca di nuovi talenti, linfa fresca per i brand e le maison, è costretta a segnare il passo.

Ma Roma non si rassegna a fare a meno della moda e, secondo quanto annunciato da Onorato al Corriere, il Comune ha organizzato per il 13 luglio una giornata che vedrà sfilare cinque accademie di moda in piazza del Campidoglio.

La Camera di Commercio, inoltre, ha confermato il finanziamento di Showcase, l’evento che crea liaison tra brand emergenti e buyer internazionali mettendo a disposizione le sale del Tempio di Adriano, in piazza di Pietra, dall’11 al 13 luglio.

In autunno, inoltre, è in programma Forces of Fashion, l’evento organizzato ogni anno a New York da Vogue, che nella prossima edizione coinvolgerà Città del Messico e Mumbai, giungendo per la prima volta a Shanghai e poi, a Roma, il 21 ottobre.

Si va avanti insomma in ordine sparso, senza una regia. Speriamo ancora per poco perché, come ha sottolineato Silvia Venturini Fendi, quella di Altaroma è «una mission che può essere gestita solo con un sostegno importante e continuativo delle istituzioni».



Nella foto, un'immagine della sfilata di Muusa, che ha sfilata ad Altaroma nel febbraio del 2022