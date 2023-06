«È già la terza volta che porto il mio show a Milano e questa volta mi sono divertito a contaminare l'iconografia brit con quella milanese», così Jonathan Anderson ha riassunto lo spirito con cui ha affrontato la collezione SS24 uomo, presentata insieme alla resort femminile.



«Avevo voglia di una rinascita, di un fresh new start», ha proseguito il designer, che per la prossima stagione del suo brand JW Anderson punta su capi dall’apparenza semplici, ma che la cura dei dettagli e le lavorazioni geometriche rendono speciali e unici, come i bermuda rigidi costruiti con un unico panello di tessuto e le camicie con aletta laterale.



Il focus della collezione, battezzata Sollievo, è sulla maglieria, che spazia dai gilet fatti di gomitoli assemblati insieme ai pullover con una manica lunga e una corta, oppure con maxi pois oro e argento che assumono un aspetto quasi tridimensionale, dimostrando una volta per tutte che alla base del lavoro dello stilista c’è sempre il senso dell’ironia e la creatività.



Su tutto domina il motivo a righe bianche e blu del Cornishware, tipica decorazione inglese delle ceramiche da cucina, che in mano ad Anderson diventa non solo il set della sfilata, ma anche la stampa protagonista di camicie dal taglio Oxford.



A cura della redazione





MILANO MEN SS 2024: JW ANDERSON