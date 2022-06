La settimana della moda di Shanghai si terrà in formato digitale dal 17 al 19 giugno. Lo si legge sul sito ufficiale della kermesse, mentre le agenzie di stampa italiane riportano che nella megalopoli cinese le autorità hanno annunciato nuove limitazioni e campagne di test di massa per altri sette distretti della città, oltre a quello Mihang, già da ieri interessato dalle misure restrittive.



Di fatto il lockdown duro torna per otto dei 16 quartieri della città, la più popolata della Repubblica Popolare, che la settimana scorsa sembrava uscita da due mesi di chiusura, decisi per contrastare le nuove ondate di Covid.



Lo scorso marzo era stata annunciata la sospensione della Shanghai Fashion Week, che era in programma dal 25 marzo al primo aprile.



Al nuovo appuntamento digitale, dedicato alla Fall-Winter 2022, i designer potranno portare dei video creativi o documentari originali realizzati in proprio o con i media che collaborano con fashion week. Le presentazioni potranno essere seguite su Douyin, social media da cui ha “copiato” TikTok, e attraverso il canale YouTube. Sono previste sei ore al giorno di trasmissione di video per tutta la tre giorni.



Si parla di circa 30 marchi partecipanti, dai più di 100 dell'ultima edizione fisica, lo scorso ottobre.



Anche nel 2020 la Shfw fu interamente digitale, per effetto della pandemia: un'iniziativa che ha cambiato per sempre il modo di presentare le collezioni nel mondo.





