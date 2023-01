Nel gennaio del 2013 il Daily Mail aveva definito i pantaloncini con volant di JW Anderson come «the stupidest outfit», parlando di «umiliazione dei modelli».



In realtà lo stilista britannico ci aveva visto lungo sulla fluidità di genere, destinata a diventare un megatrend: così ieri sera, durante l’atteso show della FW 23/24 maschile e della pre-fall donna 2023, uno dei pezzi più fotografati in passerella è stata una versione aggiornata dei frilly short, riproposti in pelle nera.



MILANO MEN FW 23-24: JW ANDERSON

Un capo emblematico non solo della visione genderless di JW Anderson, ma anche del suo approccio ludico e irriverente al guardaroba: gli stivaletti in gomma a forma di rana con grandi occhi gialli sporgenti, frutto di una collaborazione con(brand inglese ma made in Marche), visti ieri in pedana, entreranno di diritto tra lepiù richieste dai fashionisti, soprattutto giovanissimi. Finora realizzati solo in taglie da bambino, saranno disponibili sia per l’uomo che per la donna da aprile.Dietro questisi cela una storia tutta britannica, legata a una foto datata 1987 in cui i principiniassistevano felici a una partita di polo del papà, insieme alla mamma, sfoggiando queste bizzarre calzature.Piacerà anche un altro modello di stivaletti visto ieri sera allo show: rasoterra, in pelle nera o colorata e chiusi da cerniera e lucchetto, non sono necessariamente da indossare nella stessa tonalità, in nome di una studiata sbadataggine.La parola d’ordine è infatti relax e, in quest’ottica, alcuni modelli hanno calcato la pedana con un cuscino bianco sottobraccio o come scudo protettivo, il che riallaccia la sfilata di JW Anderson a quella di. Il marchio disegnato daha infatti puntato su un invito a forma di cuscino e su soffici morbidezze in alcuni capi, come il gilet candido da portare sulla pelle nuda.Il designer inglese si inserisce dunque a pieno titolo in una tendenza del momento, il recupero dell’intimità e dell’abito che abbraccia il corpo, in un momento in cui siamo tutti frastornati da una quotidianità difficile.Ecco allora i maxi pull colorati ee la lunga ecopelliccia al femminile chiusa da lucchetti, anziché da alamari. E poi di nuovo il divertissement, con gli slip costellati di disegni di topolini e coniglietti.Anche la, utilizzata per l’invito ma esibita anche sul petto nudo di un modello, perde la sua funzionalità primaria per diventare un semplice oggetto decorativo, «rendendo la tecnologia completamente inutile», spiega Anderson.Alla base di tutto «una sfrontata naturalezza» e lo scambio costante tra ciò che è per lui e ciò che è per lei. «Senza fronzoli, senza superfluo, senza nient’altro», chiarisce lo stilista, che ha voluto aprire il défilé con modelli in slip, che portavano sotto braccio un semplice rotolo di tessuto.A febbraio JW Anderson tornerà a sfilare a Londra, ma a marzo è previsto un evento che riporta Milano al centro: l’apertura di un monomarca in via Sant’Andrea.a.b.