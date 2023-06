Il fulcro della collezione uomo di Prada presentata a Milano è la camicia, emblema di semplicità che si presta a fornire una rilettura in chiave nuova della sartorialità. In fondo, la camicia bianca somiglia a una tela su cui scrivere.



Per la primavera-estate 2024 questo capo immancabile nel guardaroba maschile si evolve nelle proporzioni: spalle accentuate e leggermente scese, profondo scollo, maniche extra-lunghe, punto vita segnato. Può accoppiarsi con i bermuda o con i pantaloni lunghi con le pince, fino a sconfinare con estrema naturalezza nella giacca vera e propria.



«A me e a Raf Simons interessava l’espansione di qualcosa di semplice - spiega Miuccia Prada - elaborando ed estendendo questa semplicità». «Abbiamo messo in discussione le convenzioni della struttura e della mascolinità - aggiunge Simons - dimostrando che la sartorialità può essere completamente diversa da come la conosciamo».



MILANO MEN SS 2024: PRADA

Si fa dunque strada una fluidità che mette in discussione il linguaggio convenzionale della rigidità sartoriale, abbracciando anche decorazioni tridimensionali che reinventano le stampe floreali attraverso applicazioni e frange.Avvolgenti i soprabiti, che si concedono a livello cromatico tinte sorbetto in una palette dominata da nero, grigio, sabbia e rosa cipria chiaro, richiamando nel colletto bianco a contrasto la camicia da cui tutto ha inizio. Un dettaglio ricorrente sono le tasche utility che, perdendo almeno in parte la loro funzione primaria, diventano elementi decorativi.Tra gli accessori, nasce l’ibridazione tra occhiali e cerchietti per capelli. Immancabili i calzini a mezzo polpaccio, mentre le scarpe - mocassini e stringate - hanno sempre la punta quadrata: morbidissime, sono proposte in nero, rosso, rosa, verde chiaro. Ampie e morbide le borse, da portare a mano o sottobraccio.Lo show si è svolto come di consueto nel Deposito della, dove per ribadire il senso di fluidità colava dal soffitto una sostanza trasparente e gelatinosa, a formare pareti “astratte” in continuo movimento.a.b.