Può un volume che raccoglie rappresentazioni allegoriche, trovato per puro caso in una vecchia libreria della città di Messina, raccontare il momento presente come se fosse un'immagine postata sui social? La risposta arriva direttamente da Marco De Vincenzo, autore del fortuito ritrovamento, che per disegnare la collezione SS24 della linea uomo di Etro si è fatto ispirare dal lavoro di Cesare Ripa, un repertorio seicentesco ricco di immagini allegoriche raffiguranti virtù, qualità, vizi.



«C'è sempre stata la necessità umana di condensare il pensiero in un'immagine. Come oggi lo si fa su Instagram, ieri lo si faceva con le allegorie - spiega il direttore creativo, che ha appena festeggiato un anno alla guida del marchio -. Questo libro è stato la scintilla».



La nuova collezione Etro nasce dunque da un pensiero intuitivo, volutamente non scientifico. È intrisa sia di agio che di sacralità, condensati in forme fluide che toccano appena il corpo. Blazer generosi, bermuda, tute, maglioni, magliette da calcio con logo si mescolano a lunghi cardigan e spesse coperte, che si trasformano in cappotti-mantelle.



Immagini allegoriche di Augurio Buono, Bellezza, Eternità, Lussuria, Tenacità spuntano qua e là al centro dei capi come fossero immagini dei Tarocchi, fra tocchi glitterati come stampe o jacquard. Solennità e giocosità guadagnano la ribalta, suggellate dagli accessori: wallabee ipervulcanizzate, scarpe da bambolotto dalla punta squadrata, borse intarsiate.



an.bi.

MILANO MEN SS 2024: ETRO