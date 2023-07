Dopo la Sicilia, Venezia, Napoli, il Lago di Como e Milano, Dolce&Gabbana sono stati catturati dal fascino della Valle d’Itria per il loro appuntamento annuale dedicato alle collezioni di alta moda, alta sartoria e gioielli. Clou dell’evento la sfilata della collezione donna di ieri, 9 luglio, tra i trulli di Alberobello, con gran finale in piazza.

Davanti agli invitati, tra cui celebrity del calibro di Helen Mirren, Kim Kardashian e Christian Bale, e dei clienti internazionali, i due stilisti hanno celebrato il savoir faire e la tradizione artigianale legati a questa regione.



Un’esaltazione dell’essenza più vera del made in Italy, fatta di lavoro manuale e di grande creatività, che ha dato vita a 87 pezzi unici.

«Come sempre, quando ci innamoriamo di un luogo, ne ricerchiamo la storia, le tradizioni e i costumi. Ciò che è nuovo e globale sarà al passo con i tempi, ma non sarebbe nulla senza il sapore della (vera) artigianalità. Naturalmente, tutti i nostri codici iconici sono ancora una volta lì, e tutto ciò che abbiamo fatto è stato collegare a essi altri nuovi, tra cui Alberobello, la tradizione culinaria, le olive e il pizzo», spiegano i due stilisti.



Sullo sfondo di una Alberobello simile a un presepe, con le luminarie ad accendere la piazza su cui era allestita una spettacolare passerella, ha sfilato una collezione nel segno della sensualità, con molte declinazioni legate al mondo della corsetteria, iconica della griffe, tante trasparenze in tulle, chiffon, organza e pizzo. Una sensualità esaltata dall’uscita finale, con le gonne in crinolina trasparente abbinate a piccoli top a triangolo.

Tanti, come si diceva, i richiami alla Puglia e alla cittadina che ha ospitato l’evento, a partire dai pizzi ai tessuti all’uncinetto, fino alla forma dei bustier ispirati alle ceste di vimini o ai ricami, per non parlare dei grandi cappelli di foggia conica che richiamavano quella dei trulli e delle cappe e gonne a ruota su cui erano disegnati i profili dei trulli.

Una collezione giocata su una palette cromatica che ha premiato i toni neutri, ma accesa delle note del viola, del fucsia e del rosso per abiti che sono tutto uno svolazzare di fiori e illuminata da tocchi d’oro e di argento su blazer e giacche doppio petto dal gusto maschile.

Gran finale con i due stilisti accompagnati dalla banda del paese, sorridenti ed emozionati, a raccogliere gli applausi degli ospiti.

La sfilata dell’alta moda ha fatto seguito alla presentazione dell’alta gioielleria nella vicina Fasano, mentre questa sera sarà la volta di Ostuni, dove sarà presentata la linea di alta sartoria maschile.