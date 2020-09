Vaccarello ha invitato Lang a lavorare sulle collezioni passate che ha realizzato per Saint Laurent, contribuendo così alla trasmutazione delle sue creazioni in un'altra forma d'arte.





Prototipi di abbigliamento e accessori, abiti e gioielli lasciati incompiuti e abbandonati, rimasti testimonianze della creatività dello stilista, hanno così assunto una nuova vita.

Nell'ambito del progetto, destinazione commerciale e culturalesituata a Parigi e Los Angeles,ha deciso affidare le sue creazioni a, affinché le usi come materia prima per un insieme di sculture uniche.

Triturati, mescolati con una resina pigmentata e poi modellati in alluminio, questi ex oggetti di moda sono divenuti dei totem primordiali, con trame che ricordano sia un passato prezioso, che un futuro in chiave di design. Le sculture saranno esposte nelle destinazioni Rive Droite, prima a Parigi e poi a Los Angeles, e messe in vendita.



Come spiega una nota ufficiale diramata dalla maison francese, «Vaccarello ha sempre ammirato e rispettato Helmut Lang, sotto i riflettori dalla fine degli anni '80 in avanti, grazie a un nuovissimo linguaggio di stile che è ancora oggi l'incarnazione del minimalismo, della modernità e di una sobria opulenza».



«Helmut - prosegue la nota - è stato fonte di ispirazione per Anthony Vaccarello come designer, ma anche come persona che da sempre ha fatto le scelte giuste. Si occupa anche di aspetti attuali come la sostenibilità, la durata dei capi, la continua evoluzione delle collezioni e dei cicli della moda».



Helmut Lang ha deciso di dedicarsi all'arte a tempo pieno dal 2005. La sua capacità di trasformare oggetti, grezzi o scartati, in opere d'arte lo ha reso il partner ideale per questo progetto.



Saint Laurent Rive Droite, destinazione creativa e culturale curata da Anthony Vaccarello, si trova al 213 di rue saint Honoré a Parigi ed è approdata anche al 469 di Rodeo Drive a Los Angeles.



Chiamata Rive Droite con un chiaro riferimento alla linea Rive Gauche di Saint Laurent, che ha contribuito a democratizzare la moda e il lusso negli anni Sessanta, Saint Laurent Rive Droite propone una vasta gamma di prodotti tra cui pezzi esclusivi, edizioni limitate, libri, articoli vintage, musica, articoli legati alla fotografia combinata con l'arte, oltre a ospitare spettacoli, mostre, eventi e scambi culturali.