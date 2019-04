Nike è il marchio di sneaker attualmente più ricercato in Italia, in base a una recente classifica compilata dal motore di ricerca Lyst.

L’analisi vede Nike il più ricercato in sette regioni italiane su 20. Si tratta soprattutto del Centro-Sud, con l’eccezione della Liguria. Tenendo conto dei modelli, gli internauti si concentrano soprattutto su Nike Air Vapormax, Nike Air Max 97, Nike Air Force 1 e Nike Air Jordan.

Al secondo posto Balenciaga, che con le sue Triple S è il brand più digitato in quattro regioni: Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Puglia.

Valentino spicca in Piemonte e Umbria, Vans in Molise e Calabria (con il modello Old Skool), mentre Adidas si impone in Emilia Romagna e Basilicata (con le NMD).

Fuori dal coro i valdostani con le Converse Comme des Garçons, i lombardi con la griffe Alexander McQueen e i toscani con Golden Goose Deluxe Brand.

In base alle statistiche del motore di ricerca londinese, che vede tra gli investitori Lvmh, le sneaker sono il capo su cui indagano di più gli utenti di lyst.it, sia uomini che donne.

Più in generale, ogni mese 3 milioni di appassionati fanno ricerche online di questo tipo di calzature passe-partout, che rappresentano un mercato da 55 miliardi di dollari.