Ancora una scommessa per. Ma questa volta non si tratta di un progetto locale su Viareggio, ma globale. L'imprenditrice toscana, infatti, dopo aver aggiunto alle storiche boutique il concept store(2017) e il multimarca bambino (2018) si lancia nell'avventura dell'e-commerce.

«Ho affrontato questo progetto - racconta a fashionmagazine.it Silvia Bini - più come un investimento di immagine, almeno per il momento. Siamo consapevoli di partire in ritardo rispetto al mercato, ma abbiamo fatto le cose al meglio, per senza esagerare nell'investimento».

A partire dal 16 luglio i 250 marchi che fanno parte della brand list del multimarca della Versilia sono in vendita anche online su binisilvia.com. «Abbiamo messo insieme un team di otto persone dedicato all'e-shop, perché anche se da buyer sono scettica sulle reali potenzialità delle vendite online che riducono al minimo i margini, da imprenditrice mi piace ancora fare le cose al meglio e investire sulle risorse umane».